Filip Gašpar o kampanji CDU-a: Postaju očajni, znaju da su tim koji gubi

U nedavnom gostovanju, Filip Gašpar, programski direktor Alternative za Nemačku (AfD), na jednoj američkoj televiziji, oštro je kritikovao Hrišćansko-demokratsku uniju (CDU), opisujući njihove najnovije političke taktike kao čin „apsolutne bespomoćnosti”.

Gašpar je otkrio da je CDU ove nedelje zvanično pokrenuo novu kampanju protiv AfD-a, koja je obuhvatila slanje unapred napisanih pisama o ostavci svim poslanicima AfD-a u nemačkom Bundestagu. Pisma, koja su ohrabrivala poslanike AfD-a da napuste svoju stranku, bila su propraćena anti-AfD brošurom koju je CDU nedavno objavio.

„Postaju očajni jer znaju da su u timu koji gubi”, izjavio je Gašpar.

On je istakao apsurdnost situacije ukazujući na trenutno javno mnjenje, napominjući da je oko 82% Nemaca nezadovoljno radom vlade, a posebno kada je reč o kancelaru.Gašpar je sugerisao da bi, s obzirom na te ankete, imalo više smisla da milioni nezadovoljnih građana pošalju unapred napisana pisma o ostavci direktno aktuelnoj vladi.

„Tako da oni postaju očajni”, zaključio je on.

Autor: S.M.