ŠOLAKOV POTRČKO POKAZAO PRAVO LICE: Željko Veljković, priučeni novinar i ljubitelj svega što je hrvatsko pljuje po legendi novinarstva zbog istine o propasti medija! (FOTO)

Priučeni novinar Željko Veljković usudio se da brutalno uvredi legendu srpskog novinarstva Duška Bogdanovića, nazvavši ga „zverkom koja je pokazala trag“. Ovaj sramni napad usledio je nakon što je Bogdanović javno i bez dlake na jeziku razotkrio pozadinu dešavanja u medijima pod kontrolom tajkuna Dragana Šolaka.

Bogdanović je svojom izjavom pogodio pravo u metu, što je izazvalo opštu pometnju i bes među Šolakovim poslušnicima.

Sada kada je sve jasno, da li će neko sa imenom i prezimenom i novinarskim integritetom - iz bivše

UG, a današnje ANN - javno kazati da su SVi problemi nastali kada je alavi ŠOLAK prodao medije koje je osnovao i(li) kupio?

N1, Nova S, Radar i Danas, ipak nisu FK Sautempton! — Dusko Bogdanovic (@DuskoBogdanovi1) 29. мај 2026.

„Sada kada je sve jasno, da li će neko sa imenom i prezimenom i novinarskim integritetom — iz bivše UG, a današnje ANN — javno kazati da su SVI problemi nastali kada je alavi ŠOLAK prodao medije koje je osnovao i(ili) kupio?“, poručio je Bogdanović i pokrenuo lavinu.

Histerija umesto argumenata

Upravo ova bolna istina izazvala je nezapamćen bes kod Veljkovića, koji je, u nedostatku bilo kakvih validnih argumenata, posegao za najprizemnijim uvredama na račun dokazanog doajena nezavisnog novinarstva.

Histerična reakcija Veljkovića i njemu sličnih jasan je pokazatelj da se istina više ne može sakriti pod tepih. Bogdanović je ogolio mehanizam funkcionisanja unutar ove medijske mašinerije, raskrinkavši kako su nekadašnji aduti poput N1, Nove S, Radara i Danasa hladnokrvno žrtvovani zarad bolesnih ambicija, pohlepe i ličnog profita jednog biznismena.

Autor: D.S.