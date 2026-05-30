POTPUNO ISKRENO: Siniša Mali hteo da se preseli u Šangaj – evo ko mu je preokrenuo život i pokvario planove! (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali otkrio je javnosti izuzetno zanimljiv detalj iz svoje prošlosti – priznajući da je još 2012. godine imao veliku želju da spakuje kofere i preseli se u Šangaj.

Tokom gostovanja na TV Prva, Mali je govorio o svojoj nekadašnjoj želji da živi u Kini, koja se javila nakon što je prvi put posetio ovaj moćni megalopolis. Međutim, sudbina i politički putevi odveli su ga na potpuno drugu stranu, a planove mu je, u šali kaže, „pokvario“ niko drugi do predsednik Aleksandar Vučić.

„2012. godine sam planirao da živim u Kini. Predsednik je sada prvi put bio u Šangaju i drago mi je da su mu impresije takve da je to sad i za njega najlepši grad na svetu. Razgovarali smo i sa gradonačelnikom i sa guvernerom, taj grad je centar rasta i razvoja Kine, centar ekonomskog rasta Kine, ali kada vidite kako se sve to razvija i šta su sve uradili za petnaestak godina, onda kažete: 'Da, nema razloga da mi kroz čvrsto prijateljstvo sa njima ne napredujemo'“, istakao je ministar Mali.

„Samo nebo je granica za Srbiju i Kinu“

Mali je naglasio da istorijska poseta predsednika Vučića Kini i najviše državno odlikovanje koje je tamo primio otvaraju vrata za nezapamćen ekonomski napredak Srbije.

„Taj potencijal koji imamo posle ove posete, ovog predsednikovog ordena, za još više investicija, da još više naučimo, i nebo je granica, ja verujem da ćemo biti dovoljno pametni i sposobni. Moramo da prihvatimo nove tehnologije, moramo i mi da menjamo sebe“, poručio je ministar.

Svoj snažan utisak nakon posete Šangaju, ministar Mali je podelio i sa pratiocima na svom Fejsbuk profilu uz spektakularne fotografije.

„Moćni Šangaj - grad u koji sam želeo da se preselim 2012. godine, pa mi je predsednik 'pokvario' planove. Hvala domaćinima koji su nam priredili spektakularni doživljaj sa reke Huangupu!“, napisao je Siniša Mali.



Autor: D.S.