REŠILI SMO PROBLEM DOK SU ONI PROMOVISALI NASILJE Brnabić ukazala na licemerje blokadera: Ti isti, puni empatije prema ptićima, juče su tukli ljude motkama

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da blokaderima nije stalo ni do belih čiopa niti do bilo koje druge biljne ili životinjske vrste, već da svaku situaciju pokušavaju da iskoriste za političke ciljeve.

Brnabić je na Iks-u napisala:

- Blokadere baš briga za bele čiope ili bilo koju drugu biljnu ili životinjsku vrstu. Ako mogu da je iskoriste, iskoristiće je. Ako ne mogu, neće ni znati da postoji, kao što ni za ove čiope nisu znali dok nisu uvideli šansu da i njih politički iskoriste.

Ona je ocenila da su isti oni koji danas, kako kaže, pokazuju empatiju prema ptićima, prethodnih dana učestvovali u nasilnim akcijama.

- Ti isti, puni empatije prema ptićima, juče su tukli ljude motkama, pre šest dana pokušavali da zapale policajce, rušili grad i palili kontejnere, ali danas im je baš stalo do belih čiopa - istakla je predsednica parlamenta.

Brnabić je ukazala da se, prema njenim rečima, oko pitanja ptića okupio veći broj ljudi nego povodom nekih mnogo ozbiljnijih događaja.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 30. мај 2026.

- Nije ih se ovoliko okupilo da traže pravdu i odgovornost za stradalu studentkinju Filozofskog fakulteta, ali oko ptića, koji su u međuvremenu nahranjeni i zbrinuti, baš su se uznemirili. Ne nisu, nego im je ponovo stalo do nasilja. I to su pokazali i ovim videom - poručila je ona.

Kako je navela, blokaderi su bili upoznati sa činjenicom da su nadležne institucije već reagovale i preduzele potrebne mere.

- Znaju oni da je reagovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, znaju da su ptići nahranjeni, znaju da se bilbord skida u 19 časova, ali je sve to za njih nebitno. Bitno je jedino nasilje i to bezumno nasilje bez ikakvog smisla i svrhe osim da pokažu koliko su bahati - naglasila je Brnabić.

Prema njenim rečima, da ih je zaista zanimala sudbina ptica, njihova reakcija bila bi potpuno drugačija.

- Da su ih zanimale čiope, pohvalili bi ministarstvo koje je reagovalo, zahvalili ljudima koji su se pobrinuli za ptiće. Ali ne, važno je da se lomi, cepa, blokira ulica i pravi haos - ocenila je predsednica Skupštine.

Na kraju, Brnabić je istakla da je upravo ovaj slučaj, kako smatra, još jednom pokazao razliku između vlasti i onih koji učestvuju u blokadama.

- Ponovo smo pokazali razliku između njih i nas. Mi smo rešili problem i pobrinuli se za ptice, bez pompe i hvalisanja, oni su pravili haos i ponovo promovisali nasilje. I tako svaki dan - zaključila je Ana Brnabić.

Autor: A.A.