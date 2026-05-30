Vulin: Sporazum o strateškoj saradnji Hrvatske i Severne Makedonije je nastavak obuzdavanja Srba

Sporazum o strateškoj saradnji Hrvatske i Severne Makedonije je nastavak obuzdavanja Srba. To predvodi Hrvatska, oko sebe je okupila skoro sve naše susede. Srbija nema drugog izbora nego da ostane samostalna, da jača svoju vojsku, svoju državu, da uvede obavezno služenje vojnog roka, da ulaže u svoje institucije, jer bez institucija nema odbrane države, državnosti i suvereniteta i da se bori da opstane. Zato se zalažem za stvaranje Srpskog sveta, izjavio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin za Tanjug.

Istakao je da je svaka politika Zapada na ovim prostorima zapravo politika, što bi rekli u Trećem rajhu, "Drang nach Osten" - Put na istok. "To je konačni sukob sa Rusijom najavljen za 2030. godinu. Kada je Treći rajh krenuo na istok Srbi su odmah reagovali, odmah podigli ustanak, e strah ovih koji projektuju rat sa Rusijom jeste da im iza ledja ostane neka srpska tvrdjava koja će dići ustanak i koja neće hteti da učestvuje u sukobu sa Rusijom, neka srpska tvrdjava koja će poremetiti njihove planove i moći da veže njihove jedinice, trupe, njihovu politiku i resurse a to bi trebalo da potroše na Rusiju. Zato, da se to ne bi desilo, potrebno je organizovati obuzdavanje Srbije."

Vulin je naglasio da se pravi prsten ne samo oko Srbije već i oko Republike Srpske podsetivši da je Slovenija rekla da podržava takav pakt zbog nekog razornog, malignog, rušilačkog delovanja Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

"To je pakt protiv svih Srba. Ova strateška deklaracija govori o tome da se i putni pravci urede i organizuju tako da se ide od Drača i Valone preko Severne Makedonije pa na Crno, odnosno grčko more, opet da bi se izbegla Srbija. Srbija se ovim opkoljava. Naše okruženje, bez naše krivice, nije nam prijateljsko ili nam je vrlo malo prijateljsko", rekao je Vulin i upitao čime smo mi to povredili Severnu Makedoniju koju smo priznali uz velike proteste Grčke, iako je Makedonija priznala Kosovo, sa kojom smo delili svoje lekove u vreme kovida, žito, gorivo ...

"Srpski svet je jedina brana ovakvim savezima koji treba da obuzdaju Srbiju. Jedini način da okupimo sve Srbe je upravo taj. I zato mi je posebno krivo što Skupština nije prihvatila našu inicijativu da donesemo zakon po kome svi Srbi imaju bezuslovno pravo na državljanstvo Republike Srbije samo zato što su Srbi ili baš zato što su Srbi", poručio je Vulin.

„Verujemo da je došlo vreme da se jednom popišu imena i prezimena svih naših ubijenih i stradalih Srba sa prostora Republike Srpske Krajine. To su životi, to su presečene mladosti, to su detinjstva, to su čitave porodice i one ne mogu biti samo broj o kojem ćemo zbirno govoriti. Treba svako ime da utisnemo i uklešemo u kamen kao svedočanstvo šta se dogodilo tamo gde su pokušali da nam unište državu i ugase institucije", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na tradicionalnom saboru „Krušedolska zvona".

Obraćajući se okupljenim Krajišnicima i gostima u manastiru Krušedol, ministarka je istakla da „Krušedolska zvona“ predstavljaju mnogo više od jedne manifestacije, jer su simbol sabornosti, narodnog jedinstva i trajne veze srpskog naroda sa svojim zavičajima.

Ona je naglasila da Srbi prognani iz svojih domova nisu dozvolili da im budu oteti sećanje, tradicija i ljubav prema rodnom kraju, već su te vrednosti preneli na mlađe generacije kao zavet i nasleđe.

Govoreći o očuvanju kulture pamćenja, Đurđević Stamenkovski je pružila punu podršku inicijativi za izgradnju Memorijalnog centra na Banstolu, ističući da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja već opredelilo sredstva za početak realizacije tog projekta.

Ministarka je podsetila i da će tokom ove godine biti usvojen Zakon o nestalima, čime će po prvi put biti obezbeđena sistemska i institucionalna podrška porodicama koje decenijama tragaju za svojim najmilijima.

„Ove godine ćemo prvi put sistemski institucionalno zaštititi one koji su izgubili svoje najmilije. To je naša obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama, ali i prema istini i pravdi“, istakla je ona.

Osvrćući se na značaj duhovnog jedinstva srpskog naroda, ministarka je naglasila da je Srpska pravoslavna crkva vekovima bila oslonac i čuvar nacionalnog identiteta, uprkos brojnim stradanjima i pokušajima njenog slabljenja i podela.

Na kraju obraćanja, Đurđević Stamenkovski je pozvala na nacionalno jedinstvo, očuvanje porodičnih vrednosti, tradicije i kulture pamćenja, poručivši da ljubav prema Krajini živi u svakom Srbinu i da stradanje krajiškog naroda nikada ne sme biti zaboravljeno.

Autor: A.A.