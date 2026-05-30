MINISTARKA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI NA 'KRUŠEDOLSKIM ZVONIMA': Usvajamo Zakon o nestalima, porodice neće ostati bez podrške

Izvor: Pink.rs

„Verujemo da je došlo vreme da se jednom popišu imena i prezimena svih naših ubijenih i stradalih Srba sa prostora Republike Srpske Krajine. To su životi, to su presečene mladosti, to su detinjstva, to su čitave porodice i one ne mogu biti samo broj o kojem ćemo zbirno govoriti. Treba svako ime da utisnemo i uklešemo u kamen kao svedočanstvo šta se dogodilo tamo gde su pokušali da nam unište državu i ugase institucije“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na tradicionalnom saboru „Krušedolska zvona“.

Obraćajući se okupljenim Krajišnicima i gostima u manastiru Krušedol, ministarka je istakla da „Krušedolska zvona“ predstavljaju mnogo više od jedne manifestacije, jer su simbol sabornosti, narodnog jedinstva i trajne veze srpskog naroda sa svojim zavičajima.

Ona je naglasila da Srbi prognani iz svojih domova nisu dozvolili da im budu oteti sećanje, tradicija i ljubav prema rodnom kraju, već su te vrednosti preneli na mlađe generacije kao zavet i nasleđe.

Govoreći o očuvanju kulture pamćenja, Đurđević Stamenkovski je pružila punu podršku inicijativi za izgradnju Memorijalnog centra na Banstolu, ističući da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja već opredelilo sredstva za početak realizacije tog projekta.

Ministarka je podsetila i da će tokom ove godine biti usvojen Zakon o nestalima, čime će po prvi put biti obezbeđena sistemska i institucionalna podrška porodicama koje decenijama tragaju za svojim najmilijima.

„Ove godine ćemo prvi put sistemski institucionalno zaštititi one koji su izgubili svoje najmilije. To je naša obaveza prema žrtvama i njihovim porodicama, ali i prema istini i pravdi“, istakla je ona.

Osvrćući se na značaj duhovnog jedinstva srpskog naroda, ministarka je naglasila da je Srpska pravoslavna crkva vekovima bila oslonac i čuvar nacionalnog identiteta, uprkos brojnim stradanjima i pokušajima njenog slabljenja i podela.

Na kraju obraćanja, Đurđević Stamenkovski je pozvala na nacionalno jedinstvo, očuvanje porodičnih vrednosti, tradicije i kulture pamćenja, poručivši da ljubav prema Krajini živi u svakom Srbinu i da stradanje krajiškog naroda nikada ne sme biti zaboravljeno.

