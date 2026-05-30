Vulin: Naše službe i diplomatija bi Kurtija trebale da učine zabrinutijim

Kurti radi sve da privede kraju etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji. Evropska unija to apsolutno podržava. I naša služba i naša diplomatija bi morale Kurtiju da učine život mnogo težim a ne da on bude tako zadovoljan što može da krši svaku medjunarodnu rezoluciju, Srbima radi šta hoće, napada srpsku državu jer zna da neće biti reakcije koja će ozbiljno da ga povredi, izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin za Tanjug upitan da prokomentariše incidente na Kosovu i Metohiji.

Naglasio je da je Rezolucija 1244 još važeća i da zamera našoj diplomatiji zato što ne traži od UNMIK-a da iskoristi svoja ovlašćenja.

"UNMIK je najviša vlast na KiM koja može da poništi bilo kakav akt bilo kog organa na prostoru Kosova i Metohije. Zašto ne tražimo od UNMIK-a da poništi zakon o strancima, on to može da uradi. Ne znam da li hoće ali hajde da pitamo, hajde da tražimo sednicu Saveta bezbednosti na tu temu, Rezolucija 1244 je još uvek važeća. UNMIK ima izvršna ovlašćenja, niko mu ih nije oduzeo. Ne koristi ih ali mi treba da tražimo da ih koristi. Po Rezoluciji 1244 formirane su UNMIK železnice. Zašto ne tražimo da se to stavi pod kontrolu, zašto ne tražimo da se takve odluke poništavaju?", upitao je Vulin i dodao da šiptarska policija ne može da kontroliše železnicu već isključivo predstavnici Kfora.

Srbija treba da zahteva reakciju medjunarodne zajednice ali pošto ona neće doći Srbija mora da pokaže da je država. "Što smo mi, bar ideološki, slabija država od Izraela? Vidite kako prolaze oni koji se suprotstavljaju jevrejskoj državi, kako Mosad ume da se obračuna i sa Hamasom i sa Hezbolahom i uopšte ne misli da treba da obustavi svoje aktivnosti i akcije", ističe Vulin i pita zašto posle hapšenja sedam naših ljudi mi nismo odmah objavili listu 10 ili 20 hiljada pripadnika OVK koji će biti uhapšeni odmah budu li prešli administrativnu liniju.

"Zašto nismo ažurirali Interpolove poternice, ima tu pripadnika OVK koji bi mogli da budu gonjeni za krivična dela ratni zločin ili terorizam. Koliko nam se puta desilo da uhapsimo Šiptara koji je pripadnik OVK pa ga pustimo posle mesec ili dva. Što ga nismo razmenili za nesretne Srbe koji su oteti i koji čame po šiptarskim zatvorima bez ikakve optužnice po pet godina i više. Ako ništa drugo, hajde da skrenemo pažnju na sebe, hajde da im pokažemo da treba malo da brinu i kako ćemo mi reagovati, da na prvom mestu Kurti počne da brine o našim reakcijama. Ovako ispada kao da nam nije mnogo bitno", poručio je Vulin i dodao da je siguran "da će naša služba i diplomatija uraditi sve da se ne osećaju tako prijatno".

Autor: A.A.