Đilas napao sporazum Srbije i Kine, pa ispalo da su po njemu i Švajcarci 'ludi'

Lider SSP ponovo udario na državni interes.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ponovo je izazvao buru u javnosti nakon što je, komentarišući saradnju Srbije i Kine, poručio da „samo lud čovek može da potpiše ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom“.

Ova izjava usledila je tokom komentarisanja posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, ali je ubrzo otvorila pitanje kako onda Đilas vidi zemlje koje su još pre više godina potpisale identične sporazume sa Pekingom.

Među njima je i Švajcarska.

Naime, Švajcarska i Kina potpisale su Sporazum o slobodnoj trgovini još u julu 2013. godine, dok je sporazum zvanično stupio na snagu 1. jula 2014.

Taj sporazum obuhvata trgovinu robom i uslugama, pravila porekla robe, carinske procedure, zaštitu intelektualne svojine, pitanja konkurencije, zaštitu životne sredine i ekonomsku saradnju.

Drugim rečima, po logici Dragana Đilasa, ispada da su i Švajcarci „ludi“ jer su među prvima u Evropi odlučili da razvijaju strateške ekonomske odnose sa Kinom.

Kritičari opozicije tvrde da Đilas još jednom pokazuje potpuni nedostatak ozbiljne ekonomske politike i nerazumevanje globalnih tokova.

Dok najveće svetske ekonomije pokušavaju da obezbede što bolji pristup kineskom tržištu, Đilas napada sporazum koji bi Srbiji mogao da donese nove investicije, veći izvoz i bolju poziciju domaće privrede.

Posebno je zanimljivo što je upravo Švajcarska, jedna od najrazvijenijih i najbogatijih država sveta, procenila da joj saradnja sa Kinom donosi ogromne ekonomske koristi.

Sporazum između Berna i Pekinga već godinama važi za jedan od najvažnijih trgovinskih aranžmana koje Kina ima sa evropskim državama.

Sa druge strane, Srbija je poslednjih godina upravo zahvaljujući saradnji sa Kinom privukla milijarde evra investicija, otvorila nova radna mesta i realizovala velike infrastrukturne projekte.

Zbog toga mnogi smatraju da Đilasove izjave predstavljaju još jedan pokušaj političkog napada na predsednika Vučića, bez ozbiljnog sagledavanja ekonomskih interesa Srbije.

U javnosti se već postavlja pitanje da li bi Đilas, kada bi bio na vlasti, raskidao sporazume koje sa Kinom imaju i najrazvijenije države Evrope.

Autor: A.A.