Politički progon umesto demokratije: CIK u Prištini zabranio organizaciji 'OKO' posmatranje izbora zbog vernosti Ustavu Srbije

Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO.rs) najoštrije osuđuje skandaloznu odluku Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini kojom je našoj organizaciji zvanično zabranjeno posmatranje predstojećih prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, zakazanih za 7. jun 2026. godine (p. 1).

Ovom odlukom, donetom 29. maja 2026. godine, Priština je uvela opasan presedan u modernoj izbornoj praksi – uvođenje političke podobnosti i verbalnog delikta kao uslova za posmatranje izbora (p. 1). CIK je kao jedini razlog za odbijanje akreditacije naveo to što organizacija „OKO“ u svojoj zvaničnoj dokumentaciji koristi ustavni naziv „Kosovo i Metohija“, ocenjujući to kao „kršenje državnog subjektiviteta“ (p. 1).

Povodom ovog direktnog gaženja demokratskih principa, programski direktor organizacije „OKO“ Aleksandar Jerković uputio je Otvoreno pismo relevantnim međunarodnim i domaćim subjektima. U pismu se postavlja direktno pitanje: da li je uslovljavanje posmatrača identitetskim stavovima postalo novi „evropski standard“ i zbog čega se toleriše otvoreno kršenje Kopenhaškog dokumenta i standarda ODIHR-a?

„Ako međunarodna zajednica prećuti ovaj čin Prištine, to će značiti da i Republika Srbija ima puno pravo da ubuduće zabrani rad svim stranim posmatračkim misijama koje ne poštuju njen Ustav i teritorijalni integritet. Zahtevamo hitnu reakciju i pokretanje pitanja uskraćivanja sredstava iz evropskih fondova Prištini, na isti način na koji je Beograd bio pod lupom za daleko manje administrativne procedure“, izjavio je Aleksandar Jerković.

Otvoreno pismo sa zahtevom za hitan sastanak i sankcionisanje Prištine zvanično je upućeno na adrese sledećih institucija:

Misija OEBS-a na Kosovu (OMiK) i centrala OEBS / ODIHR u Varšavi

Kancelarija Evropske unije u Prištini (Specijalni predstavnik EU)

Misija Evropske unije za vladavinu prava (EULEX)

Kancelarija Saveta Evrope

Ambasade zemalja Kvinte (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija)

Stalne delegacije pri OEBS-u u Beču

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije

Organizacija „OKO“ je od međunarodnih predstavnika zatražila hitne sastanke kako bi ih upoznala sa permanentnim kršenjem prava Srba na Kosovu i Metohiji i namernim urušavanjem transparentnosti izbornog procesa.

U prilogu ovog saopštenja medijima se dostavljaju sledeći dokumenti:

Zvanična Odluka CIK-a u Prištini o odbijanju akreditacije (br. 0111032-2026) (p. 1).

Otvoreno pismo organizacije „OKO“ upućeno međunarodnim subjektima i misijama.

Poštovani, Obraćam Vam se u ime Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO.rs) u svojstvu programskog direktora, povodom zvanične Odluke Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini od 29. maja 2026. godine (p. 1). Ovom odlukom odbijena je akreditacija našoj međunarodnoj organizaciji za posmatranje prevremenih parlamentarnih izbora zakazanih za 7. jun 2026. godine (p. 1). Kao obrazloženje za diskvalifikaciju, CIK u Prištini je naveo isključivo činjenicu da naša zvanična dokumentacija koristi ustavni naziv „Kosovo i Metohija“ (p. 1). Smatramo da ovaj postupak predstavlja direktan politički progon, uslovljavanje i grubu zloupotrebu izbornih procesa, zbog čega zahtevamo Vaš hitan odgovor na sledeća pitanja: Da li je evropski i međunarodni standard da se posmatračke misije uslovljavaju političkom podobnošću i identitetskim stavovima? Prema Kopenhaškom dokumentu iz 1990. godine, prisustvo domaćih i međunarodnih posmatrača je temelj transparentnosti i legitimiteta izbornog procesa. Politička i ustavno-pravna neslaganja ne smeju biti osnov za eliminaciju nezavisnih posmatrača. [1, 2, 3, 4] Ukoliko je ovaj presedan Prištine prihvaćen kao standard, da li to znači da Republika Srbija ima pravo da zabrani sve buduće posmatračke misije koje priznaju „Republiku Kosovo“? Ako je legitimno zabraniti rad posmatračima koji poštuju ustavne granice Republike Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244 SB UN, po istom principu bi Srbija mogla uskratiti akreditacije organizacijama koje ne poštuju njen teritorijalni integritet. Na koji način ćete sankcionisati Prištinu zbog kršenja standarda ODIHR-a? S obzirom na to da je zvanični Beograd u prošlosti bio pod rigoroznom lupom međunarodne zajednice za daleko manje administrativne procedure, zahtevamo jasan odgovor da li se razmatra uskraćivanje finansijske pomoći iz evropskih fondova (poput IPA i drugih instrumenata podrške) zbog otvorenog urušavanja demokratskih institucija i principa vladavine prava. [1] Koristimo ovu priliku da zvanično zatražimo hitan sastanak sa Vašim predstavnicima. Cilj ovog sastanka je da Vas detaljno upoznamo sa permanentnim kršenjem osnovnih ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i sa eklatantnim kršenjem standarda ODIHR-a i obaveza preuzetih iz dokumenata OEBS-a. Sprečavanje transparentnog posmatranja izbornog dana opravdano budi sumnju u regularnost predstojećeg glasanja i nameru da se izborni proces sprovede u atmosferi zastrašivanja i institucionalnog pritiska. [1, 2, 3, 4] Očekujemo Vaš hitan odgovor i predlog termina za sastanak. S poštovanjem, Aleksandar Jerković Programski direktor Odbor za kontrolu i opservaciju (OKO.rs)

Autor: A.A.