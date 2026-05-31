Piper podsetio blokadere na mračan period vladavine DOS: Zaštićene vrste ptica iz Srbije završavale kao jela u italijanskim restoranima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Novinar Uroš Piper komentarisao je jučerašnja dešavanja tokom kojih su blokaderi izašli na ulice zbog navodne zabrinutosti za bele čiope čija gnezda se nalaze na Palati Albanija.

Piper je blokadere nazvao licemerima koji navodno brinu o pticama, a zatim podsetio na to šta se dešavalo tokom vlasti DOS-a:

"1. Dva miliona ptica zaštićenih vrsta (prepelica, grlica, ševa, močvarica...) prokrijumčareno iz Srbije za Italiju do otkrivanja afere 2002. godine.

2. U aferi "Balkanske ptice" zaštićene vrste završavale kao jela u skupim italijanskim restoranima.

3. Ceo lanac bio uključen u to: Italijanski kupci, naši lovci, lovačka udruženja, inspektori, ljudi u nadležnim Ministarstvima u Srbiji, političari iz vrha DOS-a.

4. NIKADA u Srbiji nije pokrenut NIJEDAN krivični postupak za uništenje 2 miliona ptica iz zaštićenih vrsta.

5. U Italiji održano suđenje i 7 osoba pravosnažno osuđeno.

Da zaključimo: Svaki povod će licemeri blokaderi da pokušaju da iskoriste za politikanstvo, baš njih briga za bele čiope! Pokazali su u vreme svoje vlasti (afera Balkanske ptice) ko su i šta su."

Autor: S.M.

