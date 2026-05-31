BEZ JAKE POLICIJE NEMA JAKE DRŽAVE! Ministar Dačić poslao jasnu poruku na proslavi Dana MUP-a: Policijska uniforma i značka su SVETINJA!

Povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić jutros je, u pratnji direktora policije Dragana Vasiljevića, položio lovorov venac na Spomen-obeležje u Novom Beogradu, u znak sećanja na policijske službenike koji su dali svoje živote čuvajući mir i bezbednost građana Srbije.

Ministar Dačić je tom prilikom istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija danas slave slavu – Duhove, u narodu poznatu kao Svete Trojice, kao i svoj Dan, u znak sećanja na događaj 1862. godine, kada je kod Čukur česme turska vojska ubila srpskog dečaka i značajnu ulogku koju je srpska Žandarmerija imala u odbrani srpskog naroda u to vreme.

Takođe, kako je rekao, na Dan Ministarstva i Dan policije sećamo se svih koji su štiteći svoju zemlju nastradali na dužnosti, odavanjem pošte i polaganjem venaca na više lokacija širom Srbije.

„Više stotina i hiljada policajaca izgubilo je živote obavljajući svoje dužnosti. Borba policije za svoj narod počinje još iz vremena turske okupacije, ali je trajala i u odbrani Beograda, 1914. i 1915. godine, a zatim i u zbivanjima na Kosovu i Metohiji, kada je zverski ubijana od strane albanskih separatista i terorista. Više od 360 policajaca poginulo je u zverskom bombardovanju i agresiji na našu zemlju, a tu ne mislim na policajce koji su poginuli u vršenju svoje dužnosti u borbi protiv kriminala“, rekao je ministar Dačić, poručivši da će Ministarstvo nastaviti da brine o porodicama svojih poginulih pripadnika.

Dačić je naglasio da je policija tu da štiti državu i da je policijska uniforma i značka svetinja, jer kako je rekao, bez jake policije nema jake države, a mir, stabilnost i država Srbija nemaju cenu.

Polaganje venaca na više lokacija u Beogradu i Valjevu



Istovremeno, visoki zvaničnici Ministarstva položili su vence na više lokacija u Beogradu i Valjevu:

Direktor policije Dragan Vasiljević je, u pratnji pomoćnika direktora policije Željka Brkića i Vladana Radosavljevića, položio venac na Spomen-obeležje – Memorijalni zid u Palati Srbija.

Državni sekretar Vladan Zagrađanin položio je venac na spomen-ploču prvom ministru policije, vojvodi Jakovu Nenadoviću, u Ulici kneza Miloša, u pratnji Milana Žižovića i Ilije Racića.

Saša Kosović, Radoslav Repac i Dejan Bojović položili su venac na Spomen-obeležje na Čukur česmi.

Dejan Luković i Dejan Selaković položili su venac na Novom groblju, na spomenik žandarmu Ivku Prokiću.

Načelnik PU u Valjevu Vlada Jerinić položio je venac na spomenik Jakovu Nenadoviću u Brankovini.

Ministar Dačić je sa saradnicima prisustvovao i sečenju slavskog kolača povodom obeležavanja slave Ministarstva unutrašnjih poslova - Svete Trojice.

Spektakularan taktičko-tehnički zbor ispred Palate Srbija



Obeležavanje Dana MUP-a zvanično je počelo u subotu, 30. maja, tradicionalnim svečanim defileom pripadnika policije i vatrogasaca-spasilaca kroz Knez Mihailovu ulicu, u pratnji članova orkestra MUP-a.

Ujedno se danas ispred Palate Srbija održava veliki taktičko-tehnički zbor pripadnika policije, gde građani mogu da se upoznaju sa radom policije i opremom koju koriste. Za najmlađe sugrađane predviđen je i zabavni deo prikaza koji organizuju Sektor za vanredne situacije i Uprava saobraćajne policije u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja.

Na zboru je prikazan i moćni helikopter Airbus H215 „Super Puma“ Helikopterske jedinice, dok su svoju opremu prikazali i pripadnici kriminalističke i granične policije, Jedinice za obezbeđenje, kao i specijalne i posebne jedinice - SAJ, Žandarmerija, Četa vodiča pasa i Četa konjanika PJP Policijske brigade i Interventna jedinica. Posetioci su takođe imali priliku da vide rad forenzičkih timova i timova za sajber bezbednost.

Autor: D.S.