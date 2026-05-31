Dačić: Slavimo hrabrost i požrtvovanost pripadnika MUP-a koji svakodnevno čuvaju mir

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije da se danas slavi hrabrost i požrtvovanost svih pripadnika MUP-a koji svakodnevno čuvaju mir i bezbednost u Srbiji.

- Uniforma i značka, značka MUP-a, značka policije, značka Republike Srbije su svetinja. Od zakona i od države Srbije niko nije, niti će ikada biti jači, i to je dokaz naše snage - poručio je Dačić.

Naveo je da posao koji policijski službenici obavljaju nije posao kao svaki drugi, kao i da policijski posao nije statistika, već da su u pitanju ljudi.

- Danas, na Dan policije, na Dan Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ponosom i poštovanjem slavimo hrabrost, požrtvovanost i nepokolebljivost, posvećenost svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije koji svakodnevno čuvaju mir i bezbednost naše Srbije - rekao je Dačić.

Podsetio je da MUP postoji od 1811. godine i istakao da se policija danas suočava sa izazovima, kako spolja, tako i iznutra.

- Pokušavaju da bace senku na policiju, na hiljade vas, poštenih ljudi, profesionalaca koji svaki dan glavu nosite u torbi - rekao je Dačić.

On je poručio da ući u ovu službu nije obično zaposlenje, već vrsta zaveta da će policajci služiti svojoj zemlji i svom narodu bez obzira na težinu okolnosti. Dačić je podsetio i na sve žrtve i angažman policije, od ubistva na Čukur česmi 1862. godine do poslednjih ratnih dejstava na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Ministar je naveo i da je u prošloj godini bio najmanji broj krivičnih dela u poslednjih 25 godina. Rekao je da je 2001. godine bilo 123.490 krivičnih dela, a prošle godine 64.847, skoro duplo manje.

- Takođe, krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo, najteži krivični dela, za 3,3 puta manje. 2001. godine 215 ubistava i teških ubistava, 2025. - 66. U prva četiri meseca ove godine rasvetljena su sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Krivična dela silovanja, na primer, 2,5 puta manje nego u odnosu na to vreme - naveo je Dačić.

Istakao je da je 2025. godina bila godina sa najboljim pokazateljima u poslednjih 35 godina, od uvođenja višepartijskog sistema u Srbiju.

- Za to je jednim delom, velikim delom, najvećim delom zasleužna ova policija, odnosno MUP, zajedno sa drugim državnim organima. Toga bi trebalo da budu svesni i oni koji napadaju, ali naravno, kakvo bi to kamenovanje bilo kada bi kamenje bacali samo oni bezgrešni? Nema jake države bez jake policije - kazao je Dačić.

On je poručio da policija Srbije ima punu podršku svoje države i zahvalio na tome predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Srbije i premijeru Macutu, ministrima i drugim državnim organima.

- Ta podrška nije deklarativna, nije povremena, nije simbolična. Ona je stvarna i kontinuirana. Ona se vidi i u stvaranju boljih uslova za rad, u opremi, u većoj sigurnosti, ali ona traži i veću i ogromnu odgovornost nas, pripadnika MUP-a. Najveća vrednost koju policija može da ima jeste poverenje naših građana i znamo da ogromna većina vas danas trpi pritisak zbog onih koji prljaju policijsku uniformu - rekao je Dačić.

Istakao je da oni koji brukaju policiju moraju da se otpuštaju, da se hapse, kao i da se ne sme dozvoliti da pada ljaga na obične poštene policajce koji rizikuju život za ovu državu.

- Prošle godine je procesuirano 210 policijskih službenika. To je najveći broj otkad postoji služba, odnosno sektor unutrašnje kontrole, i to 20 odsto onih na rukovodećim mestima. Ali sa tim treba nastaviti još oštrije - rekao je Dačić.

Poručio je da će država uvek znati kako da zaštiti i nagradi onog poštenog policajca koji štiti nju i njen narod.

- Nastavite da radite svoj posao onako kako ste položili zakletvu, hrabro, profesionalno i odgovorno, jer ono što vi radite nije samo posao, to je poziv koji je jedan od temelja ove države. Mir, stabilnost i bezbednost Srbije nemaju cenu - poručio je Dačić.

Autor: S.M.