Vučević: Srbiji potrebni jedinstvo, porodica i povratak normalnom životu

U Sremskoj Kamenici danas je organizovana manifestacija "Porodični dan" u Kameničkom parku, a predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da je porodica temelj društva i da su Srbiji potrebni jedinstvo, međusobno poštovanje i povratak normalnom životu.

Vučević je istakao da građani žele razvoj, razgovor i bolji životni standard, a ne sukobe i podele.

On je rekao da je ideja okupljanja da građani poslednju nedelju u maju provedu zajedno sa porodicama i prijateljima, ocenivši da upravo takvi događaji šalju poruku zajedništva.

"Smisao svega ovoga je da pokažemo da smo jedna velika porodica. Ne moramo svi o svemu isto da mislimo niti da se u svemu slažemo, ali moramo da čuvamo jedni druge i da čuvamo dostojanstvo svoje zajednice“, rekao je Vučević.

On je istakao da ga raduje veliki broj dece i porodica okupljenih u Kameničkom parku, navodeći da je najveći uspeh svake države da ima više dece, više vrtića i više škola.

"Najlepša vest za Srbiju bila bi da imamo potrebu da gradimo nova obdaništa i proširujemo škole. To je ono što želimo od Subotice do Vranja, od Bora do Loznice, a posebno na Kosovu i Metohiji, gde je važno da naš narod opstane i da se rađa što više dece", rekao je Vučević.

Govoreći o političkoj atmosferi u društvu, Vučević je ocenio da ogromna većina građana ne podržava nasilje i želi normalne odnose među ljudima bez obzira na političke razlike.

"Možete da imate različite stavove i poglede na politička pitanja, ali nije normalno da se mrzimo, vređamo ili napadamo. Većina ljudi želi da živi normalno, da radi, školuje decu i planira budućnost", rekao je on.

Vučević je naveo da se društvo suočava sa brojnim podelama i da je neophodno raditi na njihovom prevazilaženju.

"Pokušavaju da nas dele po generacijama, po tome da li živimo u gradu ili na selu, po obrazovanju, socijalnom statusu i mnogim drugim osnovama. Srbiji nije potrebna nova podela, već više razumevanja i razgovora među ljudima", rekao je Vučević.

On je ocenio da je razgovor najbolji način za rešavanje problema i da političari moraju više da slušaju građane.

"U vremenu kada smo svi okrenuti telefonima i društvenim mrežama, sve manje razgovaramo jedni sa drugima. Zato ljudi u politici imaju dodatnu obavezu da slušaju građane i da razumeju njihove potrebe“, naveo je Vučević.

Govoreći o radu Srpske napredne stranke, Vučević je rekao da će biti neophodne određene promene unutar organizacije i da funkcioneri moraju da budu svesni odgovornosti koju nose.

"Niko nije izabran da bi uživao privilegije. Funkcija pre svega nosi odgovornost. Oni koji zaborave da razgovaraju sa građanima i koji se ponašaju bahato ne čine uslugu ni stranci ni politici koju predstavljaju“, rekao je Vučević.

On je istakao da je Srbija u prethodnim godinama ostvarila značajan napredak, ali da pred državom i dalje stoji mnogo posla.

"Plate i penzije danas su veće nego ranije, ekonomija raste, ali niko ne tvrdi da su svi problemi rešeni. Ljudi imaju nova očekivanja i država mora da nastavi da radi kako bi životni standard bio još bolji“, rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, građani žele promene koje će doneti bolji kvalitet života, a ne nestabilnost i blokade.

"Ljudi žele da žive bolje, da imaju više prilika i sigurniju budućnost za svoje porodice. Verujem da će o svim političkim pitanjima odlučivati demokratski, na izborima, a ne na ulici", poručio je Vučević.

Manifestacija „Porodični dan“ održana je u Kameničkom parku u Sremskoj Kamenici i okupila je veliki broj građana, porodica sa decom i članova stranke.

Događaju su prisustvovali predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić, sekretarka Skupštine Grada Novog Sada Mirjana Vasilić, članice Gradskog veća Tatjana Medved, zadužena za sport i omladinu, Danijela Andrić, zadužena za inspekcijske poslove, i Maja Čeremidžić Šainović, zadužena za kulturu, pokrajinski sekretari Dane Basta i Aleksandar Sofić, predsednik Opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić, direktor Nacionalnog parka Fruška gora Dragan Vidović, načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, Mihailo Vučević, kao i nekadašnji reprezentativci Srbije Željko Rebrača i Nikola Rađen.

Autor: S.M.