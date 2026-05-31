VUČIĆ RAZGOVARAO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM! Glavne teme aktuelni izazovi širom sveta i situacija na Bliskom istoku

Izvor: Pink.rs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

- Sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom razgovarao sam o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku, kao i o daljem unapređenju izuzetnih bilateralnih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata - piše u objavi predsednika Vučića.

On je ponovio da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo koje sa šeikom Bin Zajednom i UAE gradimo godinama, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja i prosperitetne budućnosti za naše građane.

- Istakao sam punu podršku našim prijateljima u UAE, uz želju da mir, stabilnost i bezbednost budu sačuvani u ovim složenim vremenima. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim političkim pitanjima i potvrdili opredeljenost za nastavak bliske saradnje na obostranu korist naših zemalja i naroda. Sa posebnim zadovoljstvom pozvao sam šeika Mohameda bin Zajeda da poseti Srbiju, uveren da će njegov dolazak dodatno osnažiti naše strateško partnerstvo, učvrstiti prijateljske veze i otvoriti prostor za nove zajedničke projekte od značaja za budućnost naših država.

Autor: S.M.

