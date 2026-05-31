'NIKADA NIKOGA NISTE ZADUŽILI A SVIMA STE KRIVI' Vučić poslao jaku poruku policajcima širom Srbije na njihov dan: To je najčasniji poziv (VIDEO)

- Vi ste svakako stub države, mislim da radite jedan od najtežih poslova, nikada nikoga niste zadužili a svima ste krivi, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svim pripadnicima MUP Srbije na njihov dan - Dan policije, Dan MUP i njihovu slavu - Svetu Trojicu.

- Ali to je i najčasniji poziv, na kraju svi mi tražimo podršku i zaštitu policije, dodao je predsednik i naglasio da je policija Srbije izdržala težak pritisak spolja.

- Postoje pokušaji i postojaće da se policiji oduzmu sve nadležnosti. Ja vam samo jednu stvar obećavam, dok na bilo koji način budemo o dlučivali o budućnosti Srbije i dok se pitam za bilo šta, neću dozvoliti to da policija bude ponižena i da se ne pita ni za šta. Policajac će da ima svoje dostojanstvo, da ima svoj ponos! To je ono za šta ćemo zajednički da se izborimo, živela slobodna Srbija, poručio je šef države.

Autor: S.M.