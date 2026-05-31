Radosavljević i Ćeranić obišle srpske porodice u Velikoj Hoči i Orahovcu

Kandidatkinje za poslanice iz Srpske liste Jovana Radosavljević i Verica Ćeranić obišle su danas srpske porodice u Velikoj Hoči i Orahovcu, prenosi Radio-televizija Gračanica.

Radosavljević i Ćeranić su u Velikoj Hoči položile cveće na spomen obeležju ubijenima i nestalima, obišle crkvu u Orahovcu, a razgovarale su i sa porodicama Miljković i Vitošević.

„Moram da kažem da na mene ostavlja pozitivan utisak kada se sretnem sa mladim ljudima koji su odlučili da ostanu da žive ovde, koji su oformili porodice, rađaju decu i vide svoju budućnost ovde. Velika Hoča je nestvarno lepa i istorijski mnogo važna, naši koreni idu toliko duboko kada je srpski narod u pitanju i zato je posebno važno kada vidimo toliko ljudi, posebno mladih ljudi koji osećaju, žele da žive ovde, stvaraju ovde i da podižu svoju decu baš ovde“, rekla je Radosavljević.

Govoreći o životu u Velikoj Hoči, Maja Miljković, čiju su porodicu Ćeranić i Radosavljević danas posetile, istakla je da život u tom mestu ume da bude težak, ali da su tu ostali svi njihovi najmiliji.

„U nekim situacijama bude zaista teško živeti ovde, naročito što se tiče dece, ali u suštini, naš narod, rodbina, prijatelji ovde su svi, posao takođe. Za sada je dobro i nadam se da će tako i da ostane. Što se tiče uslova, dečica imaju vrtić i školu“, rekla je ona.

Izrazila je zadovoljstvo i sreću zbog posete kandidatkinja za poslanice.

„Veoma sam zahvalna zbog toga, jer znamo da uvek ima neko ko misli na nas“, dodala je Miljković.

ustupljene fotografije/privatna arhiva ustupljene fotografije/privatna arhiva ustupljene fotografije/privatna arhiva ustupljene fotografije/privatna arhiva ustupljene fotografije/privatna arhiva Previous Next

Autor: A.A.