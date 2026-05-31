UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS - Mihajlović: Vučić je plodonosan predsednik, nikada nigde nije otišao da nije doneo dobro za našu zemlju!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Kome i zašto u Srbiji i regionu smeta poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, zašto blokaderi izbegavaju da se izjasne o najznačajnijim državnim pitanjima?

O ovoj temi u 'Hit Tvitu' govore: Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Vučića, Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica vlade i Gordana Uzelac, novinar Televizije Pink.

Komentarišući najpre to što je američki predsednik Donald Tramp objavio na svojoj privatnoj mreži intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vasiljević je rekla da je to očigledno Trampu bilo jako važno.

- On je prokomentarisao da je Vučić pragmatičan lider. To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju. Ne znam koliko puta se desilo da je Tramp ovako nešto uradio. Ali ne zaboravimo da je Kina i Si Điping u poslednjim danima maja ugostio Trampa, Putina i Vučića. Vi ako se izmaknete i gledate to sa strane, vidite Srbiju u svim svetskim medijima svakodnevno - rekla je Vasiljević.

Mihajlović je rekla da je putovanje u Kinu, i poruke koje su poslate SAD i pre odlaska u Kinu, ovo je zapravo odgovor američke strane.

- Imamo plodonosnog predsednika, gde god da je otišao doneo je rezultat za našu državu - rekla je Mihajlović.

Uzelac je rekla da je prvi put doživela ovo, kao i da ne može da se seti da je Tramp bilo kog srpskog predsednika isticao i da je govorio tako o nekom lideru.

Vasiljević je rekla da se ugled Srbije menja i to se vidi, dodaje, po načinu kako se ljudi obraćaju u stranim zemljama.

Mihajlović je rekla da Srbija ima sada veoma veliki geopolitički rejting. Dva najmoćnija čoveka na svetu sada govore najbolje o Srbiji. Dodaje da je to kulminiralo posetom Kini.

- Kina je danas druga po bruto društvenom proizvodu koji ostvaruju, jedan je od glavnih trgovinskih partnera EU. Mi sada želimo da se bavimo novim tehnologijama. Poslali smo poruku da nećemo nikoga da čekamo, želimo da razvijamo našu državu i da ona ide napred. To je plodonosan predsednik. Nikada nigde nije otišao da nije doneo dobro za našu zemlju - rekla je Mihajlović.

Uzelac je rekla da će ta fabrika koja će se otvoriti u Srbiji uskoro biti prva te vrste u Evropi.

Mihajlović je rekla da smo jedina država na ovim prostorima koja ima ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom.

Vasiljević je rekla da su pred odlazak u Kinu videli vest da je Italija pozvala kineske kompanije koje proizvode automobile, da dođu da pomognu proizvodnju u Italiji. Takođe, dodaje, da je veliki broj nemačkih privrednika bio u Kini.

- Nije Srbija uradila ništa za šta se ostale zemlje Evrope ne bore. Dok Vučić, od kada je došao na vlast, napravio je dobre odnose sa Kinom i tamo je veoma cenjen i poštovan - rekla je Vasiljević.

Kako kaže, sa druge strane neki pokušavaju da omalovaže sve ovo što predsednik radi.

Vasiljević je rekla da Georgijev lažima pokušava da naudi predsedniku Vučiću, a zapravo je ta šteta mnogo značajnija od one koju je on naneo sopstvenom ugledu.

- Nikada do sada nije to radio ovako primitivno i besmisleno - rekla je Vasiljević.

Vasiljević je rekla da novinari trče da dobiju izjavu ili autorski tekst od Vučića, trenutno imam 32 svetska medija koji čekaju na red, istakla je ona.

Mihajlović je rekla da je sve to rezultat rada predsednika Srbije.

Vasiljević je rekla da joj je ponekad čak i žao predsednika koliko ima obaveza i koliko ne spava i trudi se da našu zemlju predstavi na najbolji mogući način.

- Bilo mi je žao čak, došlo mi je da zaplačem, pitala sam se da li sam humana zbog tempa koji smo imali, ali sam rekla sebi da moramo i da moram da ga teram i kada ostane bez snage - rekla je Vasiljević.

Vasiljević je rekla da, od kada putuje sa njim, već 14 godina, nikada nije videla toliko oduševljenje njime kao u Kini.

Uzelac je rekla da su se i obični ljudi oduševili što je on došao. Istakla je da građani Kine prepoznaju i znaju ko je on.

Autor: A.A.