Vođe blokadera izvređale vernike SPC-a: Poklanjanje pojasu Presvete Bogoridoce je primitivni fetiš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Blokaderka Marija Vasić najstrašnije je izvređala vernike Srpske pravoslavne crkve tokom gostovanja u "Utisku nedelje". Ona je ljude koji čekaju na celivanje Pojasa Presvete Bogorodice optužila da "imaju fetiš".

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva.

Podsetimo, kilometarske nepregledne kolone vernika i danas satima čekaju na celivanje Pojasa Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Od praznika Vaznesenja Gospodnjeg do jučerašnjeg velikog praznika Silaska Svetog Duha na apostole, vernom narodu podeljeno je više od 400.000 tračica osveštanih na Pojasu Presvete Bogorodice.

