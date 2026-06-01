Popović: Nadam se da će Srpska lista osvojiti svih deset mandata, Kurti tada neće moći da se igra sa sudbinama Srba (VIDEO)

Kandidat za poslanika Srpske liste Srđan Popović izjavio je da Aljbin Kurti na sve načine pokušava da napravi prostor Nenadu Rašiću da dobije jedan mandat i da se nada sa će Srpska lista uspeti da osvoji svih deset mandata rezervisanih za Srbe jer u tom slučaju Kurti neće moći da se igra sa sudbinama Srba.

„Atmosfera je puna pritisaka. Mi smo na pritiske navikli. Uhapšeni su ljudi, umanjuju se birački spiskovi, tu su i pokušaji kupovine glasova. Priština na sve načine želi da napravi prostor za svog miljenika Nenada Rašića kako bi on dobio mandat. Nadam se da ćemo ovog puta uspeti da taj mandat vratimo našem narodu. Naš odgovor će biti dostojanstven i ogledaće se u masovnom izlasku na izbore“, kazao je Popović na TV Pink.

Dodao je da su ljudi koji su uhapšeni u Gračanici časni i pošteni - profesori i lekari, koji su uhapšeni bez pravnog osnova.

„Cilj im je da hapšenjem stvore strah među Srbima. Direktori zdravstvenih i obrazovnih institucija su bez ikakvog pravnog osnova uhapšeni, određen im je pritvor od 30 dana, ali nisu uspeli da pokolebaju naš narod. Verujem da su ih još više ujedinili. Nadam se ćemo imati veliki broj glasova na parlamentarnim izborima“, rekao je Popović.

Kako kaže, Aljbin Kurti na sve načine pokušava da napravi prostor Nenadu Rašiću da dobije jedan mandat.

„Važno nam je da taj jedan mandat pređe na stranu srpskog naroda. U ovom delu kampanje vidim da je naš narod politički zreliji. Nadam se da ćemo uspeti da osvojimo svih deset mandata rezervisanih za Srbe. U tom slučaju, Aljbin Kurti neće moći da se igra sa našim subinama. Moraće da razgovara sa pravim predstavnicima srpskog naroda“, ukazao je.

Navodi da svi očekuju da će ulazak Vjose Osmani u trku za izbore poremetiti rezultat Aljbina Kurtija.

„Svi očekuju da će Vjosa Osmani oteti Kurtiju jedan procenat glasova. Kurti je apsolutista i ne daje prostora za bilo kakav dogovor i multietničko Kosovo. Ceo svoj napor ulaže u nacionalističku politiku koja zagovara isključivo albanske interese. U tom narativu, mi smo kao narod veoma ugroženi. Jedini cilj njegove politike jeste da naš narod nestane sa ovih prostora“, zaključio je Popović.

Autor: Jovana Nerić