'GLEDAĆE UŽIVO KAKO IM SE PLAN RASPADA' Jovanov: Hrvatske političare, medije i pevaljke sa jahti mnogo je zaboleo Trampov šamar!

"Činjenica je da su svi segmenti hrvatskog društva podržali pokušaj obojne revolucije u Srbiji. To su radile i njihova vlast, i njihova opozicija, i njihove javne ličnosti, i njihovi univerzitetski profesori, i njihovi fakulteti, i njihovi studenti, i njihove pevaljke sa jahti. Poseban ton i posebnu propagandu su vršili njihovi mediji, i u tom kontekstu potpuno mi je jasno zašto su na ovaj način reagovali na činjenicu da je predsednik Tramp citirao intervju predsednika Vučića na svojoj platformi "Truth Social"," puručio je Milenko Jovanov.

Šef poslaničke grupe SNS u parlamentu ističe da su taj citat i sva dešavanja tokom posete predsednika Srbije Kini direktan šamar kompletnim nastojanjima Hrvatske, a koja su potpuno belodana u proteklih godinu i po dana:

"Njima je ključni zadatak da na svaki mogući način sputaju Srbiju, da je na svaki mogući način ograniče, da je zabrane, tačnije, da nam onemoguće razvoj i rast, kako bismo uvek bili inferiorni ekonomski, politički i na svaki drugi način u odnosu na njih, a da sebi izbore poziciju da su oni ti koji kontrolišu i zaduženi su za održavanje reda u ovom delu Evrope. Međutim, Srbija, pod predsednikom Vučićem niti prihvata takvu podelu karata, niti joj pada na pamet, da na bilo koji način prihvati takvu ulogu," kaže Jovanov za Alo.

Jovanov ističe da zato prothodna nedelja u kojoj je predsednik Vučić dobio orden od predsednika Kine, Si Đinpinga, a potom i citiran od strane predsednika SAD, pokazuje da Srbija ima mnogo važniju ulogu.

"Upravo zato dobijate odgovor na pitanje zašto je predsednik Vučić glavna meta njihovih medija, zašto je glavna meta njihovih napada, zašto se protiv njega danonoćno vodi ta besomučna kampanja u Hrvatskoj. Dakle, on je ta brana i on je taj stub na kome se Srbija podiže. I zato oni po svaku cenu pokušavaju da ga sruše, jer računaju, i dobro računaju, da bi rušenjem predsednika Vučića rušili i Srbiju. Tako da me ne iznenađuje njihova reakcija, ali mislim da treba da se pripreme da na malo lakši način podnose ovakve vesti, pošto sam uveren da će ih, zahvaljujući predsedniku Vučiću, biti još u narednim danima, mesecima i godinama, tako da će gledati uživo kako im se raspada plan koji su brižljivo planirali, gradili, za koji su dali mnogo, mnogo novca i koji neće ostvariti one ciljeve zbog kojih je pokrenut," zaključio je Jovanov.

