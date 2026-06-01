Dačić sa direktorom Fronteksa potpisao sporazum koji se tiče unapređenje obrazovanja pripadnika granične policije

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa izvršnim direktorom Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) Hansom Lejtensom, sa kojim je potpisao Sporazum o pristupanju Mreži partnerskih akademija Fronteksa, a koji će omogućiti dodatno unapređenje saradnje u oblasti stručnog usavršavanja i primene evropskih standarda u obrazovanju pripadnika granične policije.

Ministar Dačić i izvršni direktor Lejtens razgovarali su o dosadašnjoj saradnji, zajedničkim aktivnostima u oblasti upravljanja migracijama i zaštite državne granice, kao i daljem unapređenju partnerstva Republike Srbije i Fronteksa.

Tokom sastanka konstatovano je da saradnja Republike Srbije i Fronteksa predstavlja jedan od najrazvijenijih oblika saradnje sa institucijama Evropske unije u oblasti unutrašnjih poslova, kao i da daje konkretne rezultate u borbi protiv iregularnih migracija i prekograničnog kriminala.

Posebno je istaknut značaj novog Sporazuma o statusu između Republike Srbije i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, koji je stupio na snagu 1. aprila 2025. godine i omogućio dodatno unapređenje operativne saradnje.

Ministar Dačić je istakao da Republika Srbija ostaje pouzdan i kredibilan partner Evropske unije u oblasti bezbednosti granica i upravljanja migracijama, kao i da je opredeljena za nastavak daljeg unapređenja saradnje sa Fronteksom.

Sagovornici su razgovarali i o daljem jačanju institucionalnih i kadrovskih kapaciteta Uprave granične policije, uključujući realizaciju zajedničkih projekata, aktivnosti na uspostavljanju Nacionalnog koordinacionog centra, kao i saradnju u oblasti obuka i razmene znanja.

Autor: S.M.