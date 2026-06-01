IZABRANA PRVA ŽENA NA ČELU OPŠTINE KULA - ZA GLASALI I BLOKADERI!

Za dr Vesnu Tomić glasalo 20 od 37 odbornika, dok vladajuća koalicija broji 19 mesta.

U Kuli je danas održana druga sednica Skupštine opštine, na kojoj je izabrana predsednica opštine.

Za predsednicu opštine izabrana je dr Vesna Tomić, direktorka Doma zdravlja Kula i specijalista dermato venerologije, za koju je glasalo 20 od 37 odbornika. Jedan od blokadera glasao je za novu predsednicu opštine Kula.

Dosadašnji predsednik opštine bio Damjan Miljanić, koji je na tu funkciju izabran 2019. godine.

Podsećamo, na prethodnoj konstitutivnoj sednici, koja je održana 5. maja, za predsednika Skupštine opštine izabran je kandidat Srpske napredne stranke (SNS) Velibor Milojičić.



