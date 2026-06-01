Oglasio se GO NS SNS: Mariji Vasić smetaju najvažniji simboli srpskog naroda i pravoslavlja

Gradski odbor Srpske napredne strane Novi Sad saopštio je danas da je profesorka novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Marija Vasić izjavom da je celivanje Bogodičinog pojasa fetišizam, direktno uvredila sve pripadnike Srpske pravoslavne crkve koji su posetili Hram Svetog Save da se poklone jednoj od najvećih hrišćanskih relikvija, a da je još veći problem što je priznala da ona takvim nedemokratskim, isključivim i netolerantnim stavovima uči i svoje đake.

"Tobožnja velika borkinja za ljudska prava i slobode, demokratiju i slobodu mišljenja, profesorka Zmaj Jovine gimnazije Marija Vasić, direktno je uvredila ogromnu većinu građana Novog Sada i Srbije koji veruju u Isusa Hrista. Proglašavanjem celivanja Bogorodičinog pojasa fetišizmom, borkinja za ljudska prava i jednakost Marija Vasić, u javnom nastupu uvredila je sve pripadnike Srpske pravoslavne crkve, koji su posetili Hram Svetog Save da se poklone jednoj od najvećih hrišćanskih relikvija. Još veći problem je u tome što je priznala da ona takvim nedemokratskim, isključivim i netolerantnim stavovima uči i svoje đake", navodi se u saopštenju GO NS SNS.

Iz GO NS SNS dodaju da Vasić nema problem samo sa Pojasom Presvete Bogorodice, već sa Srpskom pravoslavnom crkvom i svim najvažnijim simbolima srpskog naroda.

"Njoj smeta ideja izgradnje memorijalne crkve posvećene velikomučenicima Bačkim, stralnicima zloglasne Novosadske racije. Njoj smeta uređenje pravoslavne kapele na Petrovaradinskoj tvrđavi. Smetaju joj nacionalni udžbenici. Njoj smeta ćirilica, srpska zastava, i sve što predstavlja fundamentalnu vrednost srpskog naroda", dodaje se u saopštenju.

Kako navode, umesto što širi netoleranciju i netrpeljivost Vasić javnosti treba da objasni zašto su školske učionice pretvarali u političke kampove?

"I da odgovori da li prosvetni radnici đacima treba da predaju lekcije iz nastavnog programa, ili da ih uče kako da postanu gerilci u obojenoj revoluciji? I kako da se bore protiv svoje škole, svog grada, svoje države? Isto tako, pošto sebe predstavlja kao apsolutnu meru istine i morala, profesorka Vasić treba da objasni da li je ikada čula da demokratija i ljudska prava jednako važe za sve ljude? Kada govori o ratu, na koji rat profesorka Vasić misli? Na rat protiv svoje države? Na rat protiv svog naroda? Na rat sa svojim komšijama, koje, za razliku od nje vole svoju zemlju, i koje smatraju da deca u školi treba da se obrazuju, a ne da se politički doktriniraju?", ističe se u saopštenju.

Iz GO NS SNS dodaju da je ovo otišlo, kako kažu, predaleko i pozivaju sve pripadnike blokaderskog pokreta da se vrate dijalogu i demokratiji.

Profesorka Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Marija Vasić rekla je u emisiji ''Utisak nedelje'', komentarišući redove vernika ispred Hrama Svetpog Save da celivaju Časni pojas Presvete Bogorodice, da je pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u njihove natprirodne moći fetišizacija.

