'VI STE BAŠ OZBILJNA SRAMOTA' Ana Brnabić odgovorila Ponošu: Ponovo ste pokazali da vas baš briga i za prijatelje Srbije, i za zdravstvo, i za naše građane

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Skupštine Srbije poručila je da Srbija neće zaboraviti podršku koju su Ujedinjeni Arapski Emirati pružili tokom pandemije kovida i optužila Ponoša za neodgovornu političku retoriku.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je odgovorila Zdravku Ponošu na društvenoj mreži "X".

Brnabić mu je poručila:

- Vi ste baš ozbiljna sramota za jednog narodnog poslanika. Ako ništa drugo, ako ostavimo sve investicije po strani, veru u Srbiju i naše građane koju su prijatelji iz UAE pokazali tokom prethodnih godina, setite se, makar, pomoći i podrške koju su nam dali kada je bilo najteže, tokom pandemije COVID-19. Tada su UAE poslali nekoliko aviona sa više od 10 tona zaštitne opreme za naše zdravstvene radnike i građane, medicinskom opremom - skenerima, respiratorima, RTG aparatima i sl, lekovima za naše najteže bolesnike, 15 sanitetskih vozila. Sve su ovo donirali Srbiji. Zahvaljujući ovim donacijama, naši hrabri zdravstveni radnici spasili su stotine života. Narodna skupština Republike Srbije, dok o tome odlučuje većina oko SNS će uvek pokazati poštovanje prema zemljama koje su se Srbiji našle kada je bilo teško. Mi nikada nećemo zaboraviti. Sa druge strane, vi ste samo ponovo pokazali da vam je sve rijaliti politika, puko trabunjanje i mržnja, da tu suštine nema, a posebno da vas baš briga i za prijatelje Srbije, i za zdravstvo, i za naše građane.

Autor: Jovana Nerić

