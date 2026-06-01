SKANDAL NA MREŽAMA! Opozicioni novinar studente blokadere nazvao SS listom, pa im uputio jezivu poruku!

Blokadersko razočaranje u studentsku listu postaje sve veće. Na društvenoj mreži Iks (X) pojavila se skandalozna objava Predraga Aleksendrića, koja je podigla veliku prašinu i izazvala oštre reakcije javnosti zbog sramnog poređenja studenata sa zloglasnim nacističkim jedinicama.

Tako je novinar uporedio studente sa zločinačkom organizacijom nacističke Nemačke - SS trupama. Aleksendrić je u svojoj objavi otvoreno napao studente i opozicione krugove, nazivajući ih izdajnicima i povlačeći direktnu paralelu sa SS-om.

"Studenti i ostale opozicione partije dolaze iz istog korpusa ljudi. Među jednima i drugima postoje izdajnici. To je logično. Ono što nije logično, a ni normalno, je jednima zamerati, a drugima opraštati. Upravo to rade SS. To nikome ništa dobro neće doneti. Posebno ne studentima", napisao je Aleksendrić na svom nalogu.

Ovakav rečnik i brutalne uvrede na račun studenata naišli su na opštu osudu na društvenim mrežama, gde korisnici masovno dele ovaj status šokirani činjenicom da se akademci otvoreno nazivaju fašističkim etiketama.



