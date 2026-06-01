Babić: Studentska lista više nema nikakav kredibilitet (FOTO)

Jovan Babić iz Centra za stratešku analizu, oglasio se na svom Iks nalogu.

- Još pre 14 dana ukazao sam na to da se studentskoj listi ne može verovati i da je koncept anonimnosti plenuma besmislen kada se biraju ljudi koji treba nekoga da predstavljaju. Posle ovoga, studentska lista više nema nikakav kredibilitet, a datum njene političke smrti je 1. jun 2026- napisao je on na mreži Iks.

— Jovan Babić (@JovanB_) 01. јун 2026.

Da podsetimo, Babić je u svom autorskom tekstu naveo da je Studentska lista osuđena je na propast od samog početka, kada su razne lobističke grupe, pa čak i stranke vladajuće koalicije, nametale svoje kandidate za studentsku listu, a sada će vetirati kandidate koji im se ne sviđaju. Razne lobističke grupe nametale su svoje kandidate preko studenata koje kontrolišu i studenata koje plaćaju da glasaju.

Šta zna običan čovek o studentskoj listi? Jedino što zna jeste da je tu listu izabrao nekakav plenum i to je sve što zna, ali se od njega zahteva da glasa za nešto o čemu ne zna apsolutno ništa- piše u tekstu.

Babić je u svom autorskom tekstu napisao i sledeće:

Kada se podvuče crta, videćemo da plenumi nisu doneli ništa lepo društvu, ali su naneli mnogo štete studentima koji nikada nisu pristali na blokade. Oštetili su 250 hiljada studenata, ostavili prljave fakultete, ubili Milicu Živković, pokušali da zapale ljude u prostorijama stranke u Novom Sadu, pokušali da ubiju pripadnike Kobri, pokušali da ubiju ljude u Ćacilendu iz vatrenog oružja, uništili skoro hiljadu prostorija protivničke stranke, kao i pretnje, vređanje i ucenjivanje građana – da bi na kraju na regularnim izborima izgubili 15:0.

Sav teror pretvorio se u poraz na regularnim izborima, a sam brend „studenti“ danas je isključivo povezan sa lažima na kojima je nastao, kao i sa terorom nad drugim ljudima.

Sada ti isti lažovi traže od vas da glasate za njih, a čim dobiju mandate ponovo će promeniti ploču, počeće da kradu i zaboraviće da ste im dali glas – jer su vas već lagali da se ne bave politikom, da bi kasnije priznali da se ipak bave politikom i time pokazali da im se ne može verovati. Ljudi koje su izabrale lobističke grupe nikada neće raditi u interesu građana, već u interesu tih grupa.

Sada vas teraju da verujete na reč dokazanim lažovima koji samo žele da se dočepaju vlasti.