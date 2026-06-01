Brnabić: Lideri dve najveće svetske sile pokazaju uvažavanje prema Vučiću

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da su u roku od nedelju dana lideri dve trenutno najveće svetske sile, predsednik Kine Si Điping i predsednik SAD Donald Tramp, pokazali svoj lični odnos i uvažavanje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Ona je to kazala govoreći o nedavnoj poseti Vučića Kini, gde ga je odlikovao predsednik Si, kao i o tome što je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" podelio intervju koji je Vučić dao za Brajtbart njuz.

"I to samu Republiku Srbiju svrstava u domen zemalja u kojem mi nikada nismo bili. Nismo bili ni u vreme Josipa Broza Tita, a za koga su govorili, pa i danas blokaderi govore, da je najuticajniji ikada bio državnik i lider sa ovih prostora. Kao zemlja sa 6,7 miliona stanovnika, na Balkanu, dakle to nije nešto što je nama u principu u geopolitičkim okolnostima dato. Aleksandar Vučić je, zahvaljujući sopstvenom uticaju, sopstvenom trudu, priznanju koje on ima, podigao Srbiju na taj pijedestal i to je nešto što mi moramo da razumemo i to je nešto što svako ko želi da bude iskren i ko voli ovu zemlju, ko iskreno voli ovu zemlju mora da ceni", rekla je Brnabić za TV Prva.

Navela je da su SAD najveći bilateralni partner Srbije u oblasti razmene usluga, pre svega zbog IKT sektora, dodajući da se to sada dodatno ojačava i strateškom saradnjom sa najvećom američkom kompanijom u oblasti veštačke inteligencije Nvidia.

"Mi smo već tu pametno radili i diversifikovali našu ekonomiju, te je taj prostor za saradnju otvoren još ranije. Očekujem da i to što je sada lično predsednik Tramp pohvalio i citirao predsednika Vučića, dodatno bacilo svetlo na tu saradnju i ja očekujem da će naša i politička saradnja sa SAD biti još bolja", rekla je Brnabić.

Ona je navela da je Vučić dobio i lični poziv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da prisustvuje samitu Evropska unija- Zapadni Balkan 5. juna, a što je, istakla je, priznanje od strane lidera EU.

Podsetila je da Vučić ima i direktnu komunikaciju sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i ličnu komunikaciju sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Autor: Jovana Nerić