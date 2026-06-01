AKTUELNO

Politika

Brnabić: Lideri dve najveće svetske sile pokazaju uvažavanje prema Vučiću

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da su u roku od nedelju dana lideri dve trenutno najveće svetske sile, predsednik Kine Si Điping i predsednik SAD Donald Tramp, pokazali svoj lični odnos i uvažavanje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Ona je to kazala govoreći o nedavnoj poseti Vučića Kini, gde ga je odlikovao predsednik Si, kao i o tome što je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" podelio intervju koji je Vučić dao za Brajtbart njuz.

"I to samu Republiku Srbiju svrstava u domen zemalja u kojem mi nikada nismo bili. Nismo bili ni u vreme Josipa Broza Tita, a za koga su govorili, pa i danas blokaderi govore, da je najuticajniji ikada bio državnik i lider sa ovih prostora. Kao zemlja sa 6,7 miliona stanovnika, na Balkanu, dakle to nije nešto što je nama u principu u geopolitičkim okolnostima dato. Aleksandar Vučić je, zahvaljujući sopstvenom uticaju, sopstvenom trudu, priznanju koje on ima, podigao Srbiju na taj pijedestal i to je nešto što mi moramo da razumemo i to je nešto što svako ko želi da bude iskren i ko voli ovu zemlju, ko iskreno voli ovu zemlju mora da ceni", rekla je Brnabić za TV Prva.

Navela je da su SAD najveći bilateralni partner Srbije u oblasti razmene usluga, pre svega zbog IKT sektora, dodajući da se to sada dodatno ojačava i strateškom saradnjom sa najvećom američkom kompanijom u oblasti veštačke inteligencije Nvidia.

"Mi smo već tu pametno radili i diversifikovali našu ekonomiju, te je taj prostor za saradnju otvoren još ranije. Očekujem da i to što je sada lično predsednik Tramp pohvalio i citirao predsednika Vučića, dodatno bacilo svetlo na tu saradnju i ja očekujem da će naša i politička saradnja sa SAD biti još bolja", rekla je Brnabić.

Ona je navela da je Vučić dobio i lični poziv predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da prisustvuje samitu Evropska unija- Zapadni Balkan 5. juna, a što je, istakla je, priznanje od strane lidera EU.

Podsetila je da Vučić ima i direktnu komunikaciju sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i ličnu komunikaciju sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

POVEZANE VESTI

Politika

'Vučiću Hrvatska nije dozvolila da obiđe Jasenovac' Brnabić: Da li je moguće da jedna država članica EU može tako nešto da uradi

Politika

BRNABIĆ OSUDILA PRETNJE VUČIĆU: Posebno su gnusne u trenutku kada ulaže nadljudski napor da sačuva Srbiju i naš narod

Politika

BRNABIĆ OSUDILA NOVE OTVORENE PRETNJE PREDSEDNIKU: Kada tuguju zbog kraha obojene revolucije, jedino što im preostaje je da pozivaju na ubistvo Vučića

Politika

'VUČIĆ NIKADA NIJE OKLEVAO DA GLASNO GOVORI' Moćne reči predsednika Sija na dodeli Ordena prijateljstva srpskom predsedniku

Politika

Brnabić o pretnjama predsedniku i odbijanju savetodavnog referenduma: Njihova opcija su oružje, građanski rat i ubistvo

Politika

VEĆ VIĐENO SA JEDNIM ALEKSANDROM – Brnabić o pretnjama blokadera predsedniku Vučiću dok je u Francuskoj: Otvoreno pretite ubistvom?