OVO JE CELA SRBIJA ČEKALA! Otkriveno šta donosi veliki paket mera koji stupa na snagu u septembru!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras na televiziji Prva, da građane Srbije krajem leta očekuju sjajne vesti i novi državni paket koji će direktno uticati na povećanje njihovih kućnih budžeta.

Predsednik je istakao da su detaljno planirane mere usmerene ka ekonomskom jačanju kako najugroženijih, tako i šireg sloja stanovništva.

– Očekujte u septembru, dakle najavljujem vam to za tri meseca, za tri meseca očekujte, mi ćemo izaći sa jednim paketom, veoma značajnim za najugroženije stanovnike, ali ne samo za najugroženije već i za deo šire populacije, gde ćemo pronaći načina kako da dodatno obezbedimo bolji životni standard. I verujem da možemo to sebi da priuštimo – najavio je Vučić.

Posebne vesti za najstarije sugrađane

Vučić je objasnio da će se pre zvaničnog uvođenja mera obaviti neophodni razgovori sa međunarodnim finansijskim institucijama, ali je poslao jasnu poruku da penzioneri i građani imaju čemu da se raduju.

– Pre toga nam ostaju razgovori i poštovanje koje uvek imamo prema Međunarodnom monetarnom fondu, da razgovaramo sa njima, da vidimo sve. Ali ako vam ja kažem da će ljudi biti obradovani, posebno naši najstariji sugrađani, da će biti veoma obradovani, onda ljudi treba da imaju razloga za optimizam i da znaju, kao što sam uvek govorio, istinu, da znaju da i sada – poručio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.S.