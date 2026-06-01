Udario svoj na svog! Razdor unutar blokadera ne jenjava: Štimac je toksično kljuse!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Andrija Vukelić/Tanjug/Vladimir Šporčić

Na Iksu se ne smiruju strasti među onima koji podržavaju blokade, pa sada međusobno vode ozbiljan verbalni rat. Nakon što je profesorka Marija Vasić pokušala da relativizuje pravoslavlje, odnosno redove ljudi koji čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save, nazivajući to "magijskim fetišizmom" - napravila se podela među tzv. "studentima u blokadi".

Neki su to osudili, a bilo je i onih koji su stali u odbranu Marije Vasić, kao što je to uradio Pavle Cicvarić.

Neki su naveli da je Marija Vasić to izjavila u sprezi sa vlašću, kako bi vlast bila zgrožena njenim rečima i postavila se zaštitnički prema pravoslavlju, a sa tim se, izgleda, slaže i Vladimir Štimac, koji je tu konstataciju opisao kao "zonski presing".

Taj komentar nije promakao Nemanji Miloševiću, čoveku poznatom po vatrenoj podršci blokadama, koji se u njihovim krugovima ističe kao jedan od najaktivnijih učesnika.

"Ali ovaj Štimac kakvo je to toksično kljuse. Prvo sam mislio da je dobar ali da nema baš previše sreće sa razmišljanjem. Sad znam da nije ni dobar." - poručio je na Iksu Nemanja Milošević.

Autor: D.S.

