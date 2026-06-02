BEOGRAD DOMĆIN GLOBALNE KONFERENCIJE ŽENA PARLAMENTARKI! Skup otvorila Ana Brnabić (FOTO)

U Beogradu je počela Globalna konferencija žena parlamentarki (GCWP), čiji je domaćin Narodna skupština Republike Srbije do 4. juna, pod okriljem Interparlamentarne unije (IPU).

Skup će otvariti predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, a okuplja 427 učesnika iz 65 država, među kojima je 206 parlamentaraca, 162 poslanice i 44 poslanika.

Glavna tema ovogodišnjeg zasedanja fokusirana je na analizu napretka u postizanju rodnog pariteta, sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena.

Pored predsednice parlamenta Ane Brnabić, na otvaranju će govoriti ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, generalni sekretar IPU Martin Čungong, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, predsednica IPU Tulija Akson iz Tanzanije, kao i senatorka i predsednica Biroa žena parlamentarki IPU Sintija Lopez Kastro iz Meksika.

Tokom prvog radnog dana biće održane dve glavne plenarne sesije.

Prva sesija biće posvećena uklanjanju prepreka za paritet i primeni Plana akcije IPU, dok će se druga sesija baviti uticajem rodnih stereotipa na žene različitih starosnih i etničkih grupa, migrantkinje i osobe sa invaliditetom.

U panel diskusijama će, između ostalih, učestvovati predsednica Senata Uzbekistana Tanzila Narbaeva, predsednica CEDAW komiteta Nahla Hajdar, kao i ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelena Žarić Kovačević.

​U popodnevnom delu programa predviđen je rad u četiri paralelne radne grupe koje organizuju IPU, UN Žene, OEBS/KDILjP i druge međunarodne organizacije.

Teme radnih grupa obuhvatiće angažovanje muškaraca u borbi protiv stereotipa, unapređenje jednakosti u zakonodavstvu, primenu Konvencije o likvidaciji svih oblika diskriminacije žena, kao i borbu protiv seksizma i nasilja nad ženama u parlamentima.



Autor: Jovana Nerić