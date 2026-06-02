BLOKADERSKO NASILJE: Vođa protesta iz Novog Pazara bivšoj ženi PRETIO SMRĆU

Jedan od vođa studentsko blokaderskih protesta u Novom Pazaru udario bivšu suprugu uz pretnju 'jebaću ti majku, doći ću da vas sve pobijem'.

Juče oko 16 sati u PU Novi Pazar S. Gračanin prijavili da je bivši suprug Izet Rizović zvani 'Hatab' udario otvorenom šakom u predelu lica u gradskom parku i upućivao pretnje 'Jebaću ti majku, doći ću da vas pobijem sve' i slično.

Obavešten javni tužilac OJT, a kasnije je Rizović saslušan.

Rizović Izet zvani 'Hatab' je učestovao u napadima na policijske službenike ispred DUNP-a 29. jula 2025. godine.

Bio je učesnik na svim studentskim blokadama na teritoriji grada, kao i na blokadi deponije " Golo brdo ".

Autor: S.M.