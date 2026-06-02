Totalni raspad među blokaderima u Kuli! Jovanov ih dotukao: Kako god brojali, na kraju ispadne 20 (VIDEO)

Šef poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov brutalno je reagovao na društvenoj mreži Iks nakon sednice Skupštine opštine Kula, na kojoj je došlo do potpunog sloma studentsko-blokaderske opozicione liste.

Predsednik Skupštine opštine Kula saopštio je zvanične rezultate glasanja za novu predsednicu opštine dr Vesnu Tomić, koji su odmah izazvali šok u redovima opozicije.

- Za izbor doktorke Vesne Tomić za predsednicu opštine Kula glasalo je 20 odbornika. Protiv izbora doktorke Vesne Tomić za predsednicu opštine Kula glasalo je 17 odbornika - rekao je.

И тако...

Како год блокадери бројали данас у Кули, на крају испадне 20. pic.twitter.com/8sIaw2y0ug — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 01. јун 2026.

U prevodu – neko iz redova opozicione studentske liste preleteo je i dao podršku izboru dr Vesne Tomić.

Milenko Jovanov je ovaj politički brodolom blokadera prokomentarisao kratko i pokazao da su blokaderi, umesto najavljivanog rušenja vlasti, na kraju uspeli samo sami sebe da sabiraju i oduzimaju – i to neuspešno.

- I tako... Kako god blokaderi brojali danas u Kuli, na kraju ispadne 20 - poručio je Jovanov na svom nalogu.

Ovo dokazuje da su se blokaderi, koji su mesecima unazad pravili dramu na ulicama i u institucijama, na kraju potpuno raspali iznutra pri prvom ozbiljnom glasanju.