VAŽNE VESTI ZA JUG SRBIJE: Đuro Macut otvorio Kancelariju Vlade u Nišu, pa najavio velike projekte – evo šta su PRIORITETI!

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut prisustvovao je svečanom otvaranju Kancelarije za komunikaciju građana sa Vladom Republike Srbije u Nišu. Ova kancelarija će od sada predstavljati direktnu, svakodnevnu vezu između naroda, lokalne samouprave i najviših republičkih institucija.

Macut je istakao da je primarni cilj otvaranja ovog prostora da se građanima omogući znatno brže i efikasnije rešavanje tekućih problema, kao i olakšana komunikacija sa Vladom Srbije. Kako je naveo, kancelarija u Nišu je druga ovakva ispostava u zemlji, nakon što je nedavno uspešno otvorena prva u Vranju.

„Ideja je da otvorimo još jedna vrata Vlade Republike Srbije prema građanima i njihovim problemima, kako bi se što brže pristupilo njihovom rešavanju“, poručio je premijer Macut.

Nova radna mesta i istorijske investicije: Tri velika projekta za Niš



Prema rečima predsednika Vlade, među najvažnijim pitanjima koja su hitno prepoznata u Nišu nalaze se zapošljavanje i ključni infrastrukturni projekti. On je najavio znatno intenzivniju saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), ali i nastavak realizacije kapitalnih državnih investicija u gradu na Nišavi.

Macut je podsetio javnost da su među apsolutnim prioritetima u narednom periodu:

- Završetak novog, modernog porodilišta

- Izgradnja novog studentskog doma

- Početak druge faze razvoja Aerodroma „Konstantin Veliki“

Premijer je posebno naglasio da niški aerodrom ima strateški značaj za kompletan privredni i saobraćajni razvoj juga i istoka Srbije.

Pavlović pozvao Nišlije: Iskoristite ovu priliku!

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ocenio je da će nova kancelarija predstavljati ogromnu podršku građanima u rešavanju svakodnevnih administrativnih i životnih problema, te da će dodatno podići nivo komunikacije između lokalne samouprave i republičkih organa.

„Pozivam naše sugrađane da maksimalno koriste ovu mogućnost i da se direktno obraćaju kancelariji, kako bi njihovi problemi bili što efikasnije i brže rešavani“, izjavio je Pavlović.

Kancelarija ide na teren: Pokrivaju ceo Nišavski okrug



Koordinator Kancelarije za komunikaciju građana u Nišu Dušan Ćirić otkrio je da je interesovanje naroda ogromno već od prvih sati rada. Kako je naveo, za svega nekoliko dana pristiglo je više od 40 konkretnih zahteva građana.

Ćirić je naglasio i da kancelarija neće biti namenjena isključivo stanovnicima Niša, već će njen rad obuhvatiti čitav Nišavski upravni okrug.

„Kancelarija će imati mobilni karakter i biće redovno prisutna i u drugim opštinama Nišavskog okruga kako bi bila dostupna što većem broju ljudi na terenu“, zaključio je Ćirić.

Autor: D.S.