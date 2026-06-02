MINISTARKA PAVKOV NA EKO EKSPO U UZBEKISTANU Srbija ima čast da bude deo važne svetske manifestacije koja okuplja vodeće stručnjake i ekologe

Ministarka Sara Pavkov učestvovala je na Međunarodnoj izložbi Eko ekspo u Uzbekistanu, a održala je i važan sastanak sa rukovodiocem Odeljenja za programiranje u Globalnom fondu za životnu sredinu dr Fredom Bolcom u Samarkandu.

-Inovacije, znanje i nova partnerstva za zelenu budućnost sveta. Zadovoljstvo je danas biti deo svečanog otvaranja Međunarodne izložbe Eko ekspo u Samarkandu, jedanog od najznačajnijih svetskih događaja posvećen zaštiti životne sredine i održivog razvoja. Zahvaljujući politici mira i prijateljstva, koju je izgradio predsednik Aleksandar Vučić sa predsednikom Šavhatom Mirzijojevim Srbija danas ima čast da bude deo ove važne svetske manifestacije. Ovde su na jednom mestu okupljeni vodeći stručnjaci i ekolozi, sa zajedničkim ciljem da kroz inovativna rešenja doprinesemo očuvanju, odgovornom i održivom upravljanju prirodnim resursima. Ulaganje u životnu sredinu je ulaganje u budućnost! Jedan dolar ulaganja u prirodu vraća 30 dolara nazad! Ova zemlja je uvećala svoj BDP za gotovo 200 odsto na oko 180 milijardi dolara, u odnosu na 2017. kada je iznosio 70 milijardi. Sa ponosom ćemo ih dočekati i biti domaćini na Ekspou u Beogradu kada ćemo imati priliku da celom svetu predstavimo svoje potencijale, znanje, inovacije i viziju budućnosti - napisala je Pavkov na Instagramu.

zuzetno značajan bilateralni sastanak ministarka Pavkov održala je sa sa rukovodiocem Odeljenja za programiranje u Globalnom fondu za životnu sredinu dr Fredom Bolcom u Samarkandu.

-Na sastanku je istaknuto da je Srbija uspešno iskoristila sva raspoloživa sredstva iz osmog ciklusa GEF-a u iznosu od 6 miliona američkih dolara, kao i sredstva iz Fonda za Globalni okvir biodiverziteta, što je jasan pokazatelj dobre saradnje. Posebno je pohvaljeno i učešće Srbije u programu održivih gradova kroz GEF8, gde je Srbija jedina zemlja u Evropi trenutno u tom programu. Učešće Republike Srbije na ovom važnoj globalnoj platformi predstavlja dodatnu priliku za jačanje međunarodne saradnje- rekla je Pavkov.

Autor: D.S.