VUČIĆ ZA BLUMBERG: Evropski put ostaje strateški cilj, ali NE MOŽEMO ČEKATI ZAUVEK! Predsednik upozorio Brisel: Protekcionizam ubija Evropu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u ekskluzivnom intervjuu za ugledni "Blumberg" da će Srbija nastaviti da ispunjava kriterijume za ulazak u Evropsku uniju, ali je jasno naglasio da naša zemlja ne može da čeka zauvek i da u međuvremenu mora sama da se brine o sebi.

Vučić je dao oštru ocenu trenutnog stanja na starom kontinentu, istakavši da Evropa ide ka ekonomskoj propasti zbog samozadovoljstva i drastičnog pada produktivnosti. Prema njegovim rečima, postoji previše prepreka koje komplikuju protok investicija između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, upozorivši da protekcionizam na kraju „ubija Evropu“.

„Način na koji ljudi rade biće najteže i najveće pitanje za celu Evropu. Svi živimo lepo i ne vidimo šta se dešava oko nas“, izjavio je Vučić.

Američke milijarde i čelično prijateljstvo sa Kinom

"Blumberg" u svom tekstu konstatuje da je tokom 12 godina Vučića na vlasti, Srbija postala jedna od glavnih kineskih ulaznih tačaka u Evropu, uz investiranje milijardi dolara u domaće industrije – od rudarstva pa sve do humanoidnih robota. Podseća se i da je kineski predsednik Si Đinping odnose dve zemlje opisao kao „čelično prijateljstvo“, kao i da je Srbija do sada dobila skoro osam milijardi evra direktnih kineskih investicija i gotovo isto toliko u kreditima za infrastrukturu.

Sa druge strane, predsednik Srbije je istakao da očigledni razdor između Evrope i SAD ne predstavlja problem za našu zemlju.

„Amerikanci traže bilateralne sporazume na istoku kontinenta, gde ekonomije brže rastu. Sjedinjene Američke Države mogle bi da investiraju i do 15 milijardi dolara u Srbiju kroz različite energetske i građevinske projekte“, otkrio je Vučić.

Članstvo u EU ostaje cilj, ali ne po svaku cenu

Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je ponovio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije, te je pozvao evropske lidere da donesu hrabru odluku i konačno nastave proces proširenja.

„Mi smo na evropskom putu i nije važno sa kakvim ćemo se pritiscima suočavati zbog toga. Ostaćemo na tom putu, ali u međuvremenu moramo da brinemo o sebi. Ne možemo da čekamo zauvek“, jasan je bio predsednik.

Vučić prelomio: Srbija ove godine ide na izbore, evo gde vidi sebe posle 2027!

Najveću pažnju javnosti privukla je najava novih političkih procesa u zemlji. Vučić je potvrdio da će Srbija ove godine održati i parlamentarne i predsedničke izbore.

On je kategorički odbacio mogućnost još jednog predsedničkog mandata nakon što mu u skladu sa Ustavom istekne trenutni 2027. godine. Međutim, na direktno pitanje novinara da li bi nakon toga želeo ponovo da se vrati na mesto premijera Srbije, predsednik je ostavio otvorena vrata.

„To bi moglo da se desi, jer bi Srpskoj naprednoj stranci moglo biti potrebno moje vođstvo“, zaključio je Vučić za Blumberg.

Autor: D.S.