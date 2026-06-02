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ODNOSI SRBIJE I RUSIJE NA METI PROPAGANDNOG RATA! Ministarka jasna: 'Uvođenje sankcija bi bilo 'pala muva na međeda', ali pogledajte kakvu bismo štetu naneli sebi!'

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je poslednjih dana u javnosti vođena velika polemika oko toga da li su odnosi Srbije i Rusije narušeni, odnosno da li će zvanični Beograd načiniti nekakav radikalni zaokret u odnosima prema Ruskoj Federaciji.

Prema rečima ministarke, u pitanju je klasično "bacanje prašine u oči" koje dolazi kao deo šireg propagandnog rata. Ona je podsetila i na to da je predsednik Srbije već jasno saopštio da Srbija neće ukidati bezvizni režim sa Rusijom.

"Zli jezici kažu da smo gubernija, a mi smo samo Srbija"

„Ruska Federacija je naš saveznik, naš prijatelj, ruski narod je naš bratski narod i to su činjenice. To što Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, to nije potvrda ovoga što kažu zli jezici – da smo mi nekakva 'ruska gubernija'. To je potvrda da smo mi Srbija, da smo mi Srbija...“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka se posebno osvrnula na političke opcije u zemlji koje aktivno zagovaraju promenu spoljnopolitičkog kursa i uvođenje restriktivnih mera Moskvi.

„Da li je neko postavio pitanje od svih tih političkih opcija koje zagovaraju uvođenje sankcija Rusiji, kakvu bi štetu mi Rusiji naneli kada bismo uveli sankcije? Nikakvu. To bi bilo 'pala muva na međeda'. Ali kakvu bismo štetu naneli sebi? To što neko tako neodgovorno može da izađe i kaže 'sankcije Rusiji', pa neka se zapita kakve posledice bi Srbija preživela kada bi tako nešto uradila", upozorila je ona.

Razgovor Vučića i Putina bio konstruktivan

Đurđević Stamenkovski je podsetila javnost i na nedavne direktne kontakte na najvišem nivou između dve države.

„Znate da je nedavno predsednik obavio i razgovor sa Vladimirom Putinom i da je taj razgovor bio vrlo konstruktivan i operativan. Takođe, vrlo dobro znate da imamo i zajedničku istoriju koja nas obavezuje da i danas, u ovim teškim vremenima, ne zaboravimo tekovine i zajedničko nasleđe“, zaključila je ministarka.

Autor: D.S.

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