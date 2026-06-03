Vučić nakon sastanka sa Tulijom Akson: Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson.

- Srdačan razgovor sa @tulia.ackson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Razgovarali smo i o Drugoj globalnoj konferenciji žena parlamentarki, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Istakao sam da je Srbija ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja.

- Naglasio sam da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, čija je članica više od 135 godina, i da ostaje posvećena jačanju međunarodnih veza, međusobnom uvažavanju i doslednom poštovanju međunarodnog prava - zaključio je predsednik Vučić.

Autor: Marija Radić