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Vučić nakon sastanka sa Tulijom Akson: Srbija će nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson.

- Srdačan razgovor sa @tulia.ackson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Razgovarali smo i o Drugoj globalnoj konferenciji žena parlamentarki, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žena i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Istakao sam da je Srbija ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Naglasio sam da će Srbija nastaviti da daje aktivan doprinos radu Interparlamentarne unije, čija je članica više od 135 godina, i da ostaje posvećena jačanju međunarodnih veza, međusobnom uvažavanju i doslednom poštovanju međunarodnog prava - zaključio je predsednik Vučić.

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Autor: Marija Radić

#Aleksandar Vučić

#Interparlamentarna unija

#Politika

#Srbija

#Tulija Akson

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