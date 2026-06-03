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ŠOK! Blokader priznao da im ne treba verovati: Niko ne treba da nam da bezuslovnu podršku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istaknuti blokader Lazar Dinić otvoreno je priznao da se blokaderima ne sme verovati.

On je tokom jednog gostovanja zaključio da "ne sme postojati bezuslovna podrška bilo kome".

- Opet se postavlja to pitanje šta će biti nekada i opet se vraćamo na to da ne sme postojati bezuslovna podrška bilo kome za bilo šta. Mislim, ja to i ljudima koji meni kažu, ne znam, za nas, da imaju bezuslovnu podršku ili šta god, da to ne sme biti tako, jer to nije zdravo, to nije normalno društvo i normalno je preispitivati sve te stvari - poručio je, između ostalog, Dinić.

Šta je još govorio i kakav je komentar imao za nedavno glasanje blokadera u Kuli pogledajte u video-snimku:

Autor: Pink.rs

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