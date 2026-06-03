ŠOK! Blokader priznao da im ne treba verovati: Niko ne treba da nam da bezuslovnu podršku (VIDEO)

Istaknuti blokader Lazar Dinić otvoreno je priznao da se blokaderima ne sme verovati.
On je tokom jednog gostovanja zaključio da "ne sme postojati bezuslovna podrška bilo kome".
- Opet se postavlja to pitanje šta će biti nekada i opet se vraćamo na to da ne sme postojati bezuslovna podrška bilo kome za bilo šta. Mislim, ja to i ljudima koji meni kažu, ne znam, za nas, da imaju bezuslovnu podršku ili šta god, da to ne sme biti tako, jer to nije zdravo, to nije normalno društvo i normalno je preispitivati sve te stvari - poručio je, između ostalog, Dinić.
03. јун 2026.
Šta je još govorio i kakav je komentar imao za nedavno glasanje blokadera u Kuli pogledajte u video-snimku:
Autor: Pink.rs