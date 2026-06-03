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Bruka i sramota: Dok je patrijarh Porfirije govorio vernicima o molitvi ispred Hrama, blokaderka urlala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dok vernici danima u miru i dostojanstvo stoje ispred Hrama Svetog Save, sramni napadi i otvoreno nepoštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim vernicima i samom patrijarhu dostižu vrhunac.

Dok vernici danima u miru i dostojanstvo stoje ispred Hrama Svetog Save, sramni napadi i otvoreno nepoštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, njenim vernicima i samom patrijarhu dostižu vrhunac.

Umesto dostojanstva i poštovanja koje priliči ovakvim trenucima, jedna od političkih aktivistkinja i blokaderki bezobzirno je urlala. 

Dok građani trpe najstrašnije komentare samo zato što veruju u nešto i poštuju svoju tradiciju, blokaderska elita ćuti. Zapušiti usta raznim nemačima pojma koji narod nazivaju "zatucanim gluperdama" očigledno im nije u planu.

Ovaj ulični incident samo je logičan nastavak kampanje koja se protiv SPC vodi u opozicionim medijima.

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Autor: Pink.rs

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