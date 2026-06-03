NAJVIŠE IH BOLI TO ŠTO SRBIJA POBEĐUJE Nevena Đurić raskrinkala dežurne mrzitelje: Svi su na istom zadatku protiv sopstvene države!

Narodna poslanica Nevena Đurić oštro je reagovala na najnovije napade koji stižu od strane opozicionih prvaka, poručivši da dežurni mrzitelji Srbije i svega srpskog ponovo koriste svaku priliku kako bi kreirali političke konstrukcije usmerene protiv predsednika Aleksandra Vučića.

Đurić je istakla da su se na istom zadatku našli svi – od čelnika ostataka nekada moćne Demokratske stranke, preko Đilasovih pulena, pa do čitave plejade onih koji već godinama žive isključivo od napada na sopstvenu državu.

Umesto solidarnosti sa maltretiranim Srbima, oni prave političke teorije zavere

Kako se navodi u saopštenju, poslanica je ukazala na to da opozicija, umesto da pokaže minimum razumevanja za neprijatnosti i torturu kroz koju su prolazili Srbi na putu ka Crnoj Gori, žuri da od svega napravi plitku i prozirnu političku igru.

- I ovoga puta pošli su od sebe. U njihovim pričama stalno su prisutni nekakvi kriminalci, batinaši, mafija i zavere, jer svako svet posmatra kroz sopstvene aršine! Dok su građani bili zatečeni i ogorčeni tretmanom kome su bili izlozeni, oni su tražili način da politički profitiraju - poručila je Đurić.

Ona je podsetila da su mnogi od onih koji danas dele lekcije aktivno učestvovali u politikama koje su dovele do razdvajanja Srbije i Crne Gore, pokazujući spremnost da interese sopstvene zemlje stave u drugi plan zarad ličnih ciljeva.

Vučić brani istinu koju bi pojedini najradije da izbrišu

Đurić naglašava da opoziciji smeta to što Aleksandar Vučić podseća na jednostavne činjenice – da Srbija poštuje Crnu Goru i želi dobre odnose sa njom, ali da ne može da aplaudira potezima koji su bili direktno usmereni protiv srpskih nacionalnih interesa.

- Naši ljudi su na put krenuli uvereni da idu kod bratskog naroda, ne očekujući nikakve probleme. Upravo zato su bili zatečeni onim što su doživeli. Nikome ništa nisu skrivili, nikoga nisu ugrozili, a ipak su bili izloženi nepotrebnom maltretiranju - ističe se u saopštenju.

Na kraju, narodna poslanica zaključuje da građani sve jasnije vide ko radi u interesu države, a ko protiv njenih interesa, zbog čega su i sami napadi na Srbiju sve slabiji, dok rezultati postaju sve vidljiviji.

To je ono što sve njih najviše boli - to što Srbija pobeđuje! - jasna je Nevena Đurić.

Autor: D.S.