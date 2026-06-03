BEOGRADSKE KOMITE, ZAŠTO TOLIKO MRZITE SOPSTVENU ZEMLJU? Adrijana Mesarović brutalno matirala Ponoša, Stefanovića i Milivojevića!

Ministarka privrede Adrijana Mesarović oštro je reagovala na društvenoj mreži Instagram povodom sramnih komentara predstavnika opozicije koji su udarili na predsednika Aleksandra Vučića i srpski narod.

Mesarović je poručila da perjanice bivšeg režima Zdravko Ponoš, Borko Stefanović i Srđan Milivojević, koji zajedno imaju podršku koja bi stala u "omanji autobus", uvek izaberu najveću moguću glupost za komentarisanje i time pokazuju svu svoju raskošnu ograničenost.

Prikriveni sledbenici Mila Đukanovića udruženi sa crnogorskom klikom

Ministarka je upitala opozicione prvake zašto se nikada ne oglase o nekoj temi koja je od ključnog značaja za srpski narod u regionu.

Svakom normalnom je jasno šta se u Crnoj Gori događa i da koriste svaku priliku da ponize srpski narod u Crnoj Gori, a to neretko rade i na način da napadaju naše rukovodstvo u Beogradu. Prikriveni sledbenici politike Mila Đukanovića… Oni koji su izvezli mafiju, i u Srbiju, i u ceo svet… Vi se uhvatili sa crnogorskom klikom da nekome kažete da je mafijaš i kriminalac? Oni dole poznati po Škaljarima i Kavču, a vi po pljački, kriminalu i korupciji dok ste bili deo vlasti - jasna je bila Mesarović.

Ona je ukazala i na očiglednu spregu između domaćih i regionalnih medija koji se nalaze pod istom komandom:

A to što imate svoja propagandna glasila, i dole, i ovde i što naloge izvršavaju sa iste adrese, i to vam je zajedničko.

Teška kriza identiteta dežurnih mrzitelja

Mesarović je na kraju poslala direktnu i snažnu poruku opozicionarima, optuživši ih za ogoljenu mržnju prema sopstvenim korenima i državi.

I na kraju, "beogradske komite", zašto toliko mrzite sopstvenu zemlju? Zašto toliko mrzite sopstveni narod? Kriza identiteta je teška stvar, ko je vera, a ko nevera na kraju dana se uvek pokaže. Za vas je to čista situacija, mržnju prema svemu srpskom nikad i niste skrivali, a što je najtragičnije svoje istomišljenike neretko nalazite i tamo odakle izbija najveća mržnja prema Srbiji i srpskom narodu - zaključila je Adrijana Mesarović.



Autor: D.S.