DOBRO DOŠLI U SRBIJU, DRAGI ANTONIO! Vučić na aerodromu srdačno dočekao predsednika Evropskog saveta: Članstvo u EU ostaje naš strateški cilj!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je večeras na aerodromu u Beogradu predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu, koji dolazi u važnu radnu posetu našoj zemlji.

Vučić se odmah nakon dočeka oglasio na svom zvaničnom Instagram nalogu, naglasivši važnost ove posete za budućnost cele Srbije i naše partnerske odnose sa Briselom.

Veliko mi je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu Antoniju Košti. Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas - poručio je predsednik Vučić.

Članstvo u EU ostaje strateški cilj Srbije

Predsednik je u svojoj poruci jasno stavio do znanja da Srbija nastavlja snažan rad na evropskom putu, ali i da očekuje konkretne korake sa druge strane.

Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj. Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom. Dobro došli u Srbiju, dragi Antonio! - dodao je Vučić.

Sutra tet-a-tet sastanak i plenarni razgovori u Palati Srbija



Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta boraviće u radnoj poseti Srbiji danas i sutra, a glavni deo zvaničnih razgovora zakazan je za četvrtak u Palati Srbija.

Kako je saopštila pres služba predsednika, Vučić i Košta će sutra ujutru u devet sati započeti razgovore sastankom "tet-a-tet" (u četiri oka). Nakon toga, uslediće veliki plenarni razgovori delegacija Republike Srbije i Evropske unije, koje će predvoditi dvojica zvaničnika.

Inače, Antonio Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona, a nakon Beograda, kopredsedovaće Samitom EU-Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu.



Autor: D.S.