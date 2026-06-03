JAVNOST ZASLUŽUJE ČINJENICE, A NE ŠPEKULACIJE! Oglasio se Miljan Jovićević povodom dešavanja oko posete Vučića Tivtu!

Najnovija dešavanja u vezi sa posetom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića uoči međunarodnog samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu još jednom su pokazala koliko pojedinim političkim i medijskim centrima smeta snažna i stabilna Srbija, navodi se u saopštenju za javnost Pokreta Svih Nas.

Predsednik ovog pokreta Miljan Jovićević ističe da je, umesto pružanja jasnih i nedvosmislenih objašnjenja o razlozima određenih bezbednosnih odluka, otvoren prostor za spekulacije, političke manipulacije i napade na Srbiju i njenog predsednika. On upozorava da posebno zabrinjava činjenica da se događaj koji se direktno tiče bezbednosti šefa jedne države pretvara u politički spektakl, pri čemu se očigledno zaboravlja da je predsednik Srbije zvanični predstavnik države i svih njenih građana.

Ko nanosi štetu međudržavnim odnosima?

U saopštenju se postavlja legitimno pitanje zbog čega su pojedine strukture u Crnoj Gori dozvolile da se čitava situacija razvije na način koji je izazvao regionalnu pažnju i otvorio prostor za različita tumačenja.

"Ukoliko opasnosti nisu postojale, zašto je stvorena atmosfera koja nanosi štetu međudržavnim odnosima? Posebno je neobično da se iz sredine koja se godinama suočava sa ozbiljnim izazovima u borbi protiv organizovanog kriminala, danas dele lekcije Srbiji o bezbednosti", navodi Jovićević.

On dodaje da Srbija ima apsolutno pravo da štiti svoje državne funkcionere i da preduzima sve mere koje smatra potrebnim za njihovu sigurnost, naročito u ovako složenim regionalnim okolnostima.

Oštra kritika na račun opozicije

Ukazuje se i na to da još više zabrinjava brzina kojom je deo srpske opozicije prihvatio i iskoristio ovu situaciju za napade na sopstvenu državu. Pre nego što su sačekali zvanične informacije i činjenice, pojedini opozicioni predstavnici požurili su da stanu na stranu svih onih koji Srbiju žele da predstave kao problem, a ne kao faktor stabilnosti u regionu, stoji u tekstu saopštenja.

Jovićević naglašava da takvo ponašanje ne predstavlja borbu za demokratiju niti odgovornu političku kritiku, već nastavak prakse po kojoj se svaka prilika koristi za urušavanje ugleda sopstvene države i njenih institucija, bez obzira na posledice po nacionalne intereste.

Državni interes mora biti iznad svega

Na kraju, iz Pokreta Svih Nas poručuju da Srbija mora da vodi samostalnu, odgovornu i državotvornu politiku, da štiti svoje institucije i dostojanstvo svojih predstavnika, kao i da od svih regionalnih partnera očekuje isti nivo profesionalizma i međusobnog poštovanja.

Građani Srbije zaslužuju istinu, a ne političke konstrukcije, jer državni interes mora biti iznad dnevne politike, a bezbednost predsednika Republike iznad svakog političkog obračuna, zaključuje se u saopštenju koje potpisuje predsednik Pokreta Svih Nas Miljan Jovićević.



Autor: D.S.