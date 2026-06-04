VAŽAN PODSTICAJ JAČANJU ODNOSA SRBIJE I EU: Počeo sastanak Vučića i Košte u Palati Srbija

U Palati Srbija počeo je sastanak predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte koji boravi u radnoj poseti Srbiji.

Vučić je Koštu ugostio u Palati Srbija, a nakon tet-a-tet sastanka Vučića i Košte, uslediće plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Koštom.

Izjave za medije Vučića i Košte planirane su nakon plenarnih razgovora.

Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

"Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić je istakao da je Srbija posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj.

"Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom", poručio je Vučić.

Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao Samitom EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

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Autor: Pink.rs