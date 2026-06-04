'Srbija će ga pamtiti sa poštovanjem i zahvalnošću' Vučić izrazio saučešće porodici vojnika Milovana Jovanovića stradalog u Libanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodici, prijateljima i saborcima pripadnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je stradao tokom angažmana u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu.

"Sa ogromnom tugom sam primio vest o smrti pripadnika Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je, izvršavajući svoje dužnosti u sastavu našeg mirovnog kontingenta u Libanu, izgubio život služeći časno, odgovorno i dostojanstveno", naveo je Vučić u saučešću.

Vojnički poziv je zavet služenja najvišim vrednostima - miru, bezbednosti, časti i zaštiti ljudi, poručio je Vučić.

"Naš Milovan je taj zavet je ispunio na tragu slavnih predaka, predstavljajući Srbiju u međunarodnoj misiji u kojoj je pokazivao posvećenost, profesionalizam i hrabrost dostojnu tradicije Vojske Srbije. Srbija je oduvek rađala vojnike velikog srca, čvrstog karaktera i nepokolebljive hrabrosti, koji su u najtežim vremenima stajali u odbranu ljudskih života i dostojanstva. Gde god da služe, svojim znanjem, požrtvovanošću i čašću pronose ugled naše zemlje, osvetljavajući obraz Srbije pred svetom. Tako nas i tragična smrt Milovana Jovanovića podseća da su odanost, čast i posvećenost vojnim dužnostima, vrednosti koje čine temelj svakog mirovnog napora", istakao je predsednik Vučić.

Dodao je da u ime građana Srbije i u svoje ime izražava duboko saučešće porodici našeg stradalog heroja.

"Srbija će ga pamtiti sa poštovanjem i zahvalnošću, kao čoveka koji je časno nosio uniformu svoje zemlje i koji je do poslednjeg dana služio otadžbini. Neka počiva u miru", navodi se u saučešću predsednika Vučića, saopšteno je iz Predsedništva Srbije.

Pripadnik Vojske Srbije stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Kako je navedeno, starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu.

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Autor: Pink.rs