Aktivisti SNS u Kraljevu turistima objašnjavaju zašto Srbija napreduje: Blokaderi s tugom u očima kibicuju (VIDEO)

Zanimljivi prizor stiže nam iz Kraljeva.
Naime, pristojni i vaspitani, aktivisti SNS u Kraljevu su posetiocima iz inostranstva objašnjavali zašto Kraljevo, ali i cela Srbija, koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, napreduju.
Pokazivali su im i letak u kome je predstavljen napredak Srbije i koji su planovi za dalji razvoj naše zemlje u budućnosti.
Ovo ništa ne bi bilo neobično, da taj prizor sa strane i ispod oka nisu posmatrali blokaderi.
O čemu se se tačno radi pogledajte i sami:
04. јун 2026.
Autor: Pink.rs