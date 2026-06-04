Aktivisti SNS u Kraljevu turistima objašnjavaju zašto Srbija napreduje: Blokaderi s tugom u očima kibicuju (VIDEO)

Zanimljivi prizor stiže nam iz Kraljeva.

Naime, pristojni i vaspitani, aktivisti SNS u Kraljevu su posetiocima iz inostranstva objašnjavali zašto Kraljevo, ali i cela Srbija, koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, napreduju.

Pokazivali su im i letak u kome je predstavljen napredak Srbije i koji su planovi za dalji razvoj naše zemlje u budućnosti.

Ovo ništa ne bi bilo neobično, da taj prizor sa strane i ispod oka nisu posmatrali blokaderi.

O čemu se se tačno radi pogledajte i sami:

Autor: Pink.rs