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Aktivisti SNS u Kraljevu turistima objašnjavaju zašto Srbija napreduje: Blokaderi s tugom u očima kibicuju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zanimljivi prizor stiže nam iz Kraljeva.

Naime, pristojni i vaspitani, aktivisti SNS u Kraljevu  su posetiocima iz inostranstva objašnjavali zašto Kraljevo, ali i cela Srbija, koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, napreduju.

Pokazivali su im i letak u kome je predstavljen napredak Srbije i koji su planovi za dalji razvoj naše zemlje u budućnosti.

Ovo ništa ne bi bilo neobično, da taj prizor sa strane i ispod oka nisu posmatrali blokaderi.

O čemu se se tačno radi pogledajte i sami:

Autor: Pink.rs

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