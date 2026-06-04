AKTUELNO

Politika

URSULA FON DER LAJEN, MAKRON, MERC... Evo sa kim će se sve Vučić sastati u Tivtu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na Samitu EU – Zapadni Balkan koji se 04. i 05. juna 2026. godine održava u Tivtu.

Tokom Samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

pročitajte još

'Srbija će ga pamtiti sa poštovanjem i zahvalnošću' Vučić izrazio saučešće porodici vojnika Milovana Jovanovića stradalog u Libanu

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija

#Tivat

#sastanci

POVEZANE VESTI

Politika

'IDEM ZATO ŠTO ME JE POZVALA URSULA FON DER LAJEN' Vučić o samitu u Tivtu: Možda ću u inat Đilasu preko Trebinja, a možda i neću, ja sam slobodan čove

Politika

Vučić se zahvalio na organizaciji sastanka lidera narodnih partija u Briselu: Ovaj susret predstavlja i važan korak ka daljoj stabilizaciji i poveziva

Politika

Da guramo zemlju napred! Vučić se obratio iz Brisela: Čekaju nas značajni sastanci

Politika

VUČIĆ SA URSULOM FON DER LAJEN: Susret na samitu o nuklearnoj energiji u Briselu (FOTO)

Politika

Predsednik Srbije u Tivtu: Vučić danas na Samitu lidera Brdo-Brioni

Politika

Vučić danas na Regionalnom samitu o planu rasta za Zapadni Balkan u Tirani