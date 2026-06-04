Izložba u Cirihu skreće pažnju na 'zaboravljene i ranjive ljude' širom sveta! Veltvohe: Na Kosovu položaj srpske zajednice retko se nalazi u centru pažnje međunarodne javnosti

U podkastu „Svetska nedelja“ nemačkog medija Weltwoche otvorena je tema položaja manjinskih zajednica koje, prema oceni autora emisije, često ostaju van fokusa međunarodne javnosti i zapadnih medija.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, u podkastu je istaknuto da su prava pojedinih manjina godinama bila zanemarena, dok su zapadne prestonice, kako je navedeno, uglavnom ostajale bez reakcije. Kao primer pomenuta je mađarska zajednica u Zakarpatskoj oblasti, za koju su mađarski političari više puta tvrdili da je bila nesrazmerno pogođena mobilizacijom tokom rata.

Autori emisije smatraju da se pažnja međunarodne javnosti prema problemima manjina često menja u skladu sa političkim interesima, a ne isključivo na osnovu ozbiljnosti samih problema.

Izložba u Cirihu skreće pažnju na 'zaboravljene i ranjive ljude' širom sveta! pic.twitter.com/gTvc5L4NI2 — Silvana (@Silvana71376830) 04. јун 2026.

Sličan obrazac, prema njihovom mišljenju, može se uočiti i na Kosovu, gde se položaj srpske zajednice retko nalazi u centru pažnje međunarodne javnosti. U podkastu je naglašeno da su tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije počinjeni teški zločini, ali da to ne bi smelo da bude razlog za zanemarivanje problema sa kojima se danas suočavaju pojedine manjinske zajednice.

Kao primere grupa koje su, prema autorima emisije, često izostavljene iz dominantnih medijskih narativa, navedeni su i beli farmeri u Južnoj Africi, hrišćani na Bliskom istoku, kao i ruske i mađarske manjine u Ukrajini.

Povod za ovu temu bila je izložba „Ranljivi i zaboravljeni ljudi“ fotografkinje Ketrin Kuper, koja je otvorena u Cirihu. Izložba kroz analogne fotografije prikazuje svakodnevni život zajednica na Kosovu, u Africi, Siriji i Iraku, čiji su stanovnici bili pogođeni ratovima, raseljavanjem, siromaštvom i političkom ravnodušnošću.

Kako navode organizatori, fotografije svedoče o teškim životnim okolnostima, ali i o očuvanom dostojanstvu ljudi koji se nalaze na marginama savremenih političkih i medijskih tokova.

Izložba traje od 3. do 10. juna 2026. godine u Kunsthaus H3O u Cirihu, dok je svečano otvaranje održano 4. juna.

Autori podkasta poručuju da upravo ovakve teme zaslužuju znatno veću pažnju javnosti nego što je danas dobijaju u dominantnim medijima.