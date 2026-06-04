Brnabić podsetila na događaj u Srebrenici: Već jednom u regionu je pokušano ubistvo Aleksandra Vučića i za to niko nikada nije odgovarao! (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podsetila je u Novom jutru TV Pink na dogagađaj pre nekoliko godina kada je predsednik Vučić napadnut u Srebrenici.

- Kada je kao predsednik Vlade Srbije bio da oda počast stradalima u Srebrenici, njihovim porodicama. Tamo je organizovan pokušaj ubistva. I tada smo imali bezbednosne informacije da Vučić ne treba da putuje, i tada je rekao "obećao sam, to je moja dužnost prema mojoj zemlji - rekla je Brnabić i dodala:

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Šta nam je poruka bila tada? Poruka je bila "možete da pokušate da ubijete Vučića i za to nećete odgovarati, i međunarodna zajednica neće reći ni jednu jedinu reč. Do danas mi nemamo ni da je pokrenuta istrga u BiH oko toga, ni da je bilo ko saslušan, ni da je bilo ko odgovarao za organizaciju a onda i sprovođenje pokušaja ubistva.

Autor: Pink.rs