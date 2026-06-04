AKTUELNO

Politika

Brnabić podsetila na događaj u Srebrenici: Već jednom u regionu je pokušano ubistvo Aleksandra Vučića i za to niko nikada nije odgovarao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić podsetila je u Novom jutru TV Pink na dogagađaj pre nekoliko godina kada je predsednik Vučić napadnut u Srebrenici.

- Kada je kao predsednik Vlade Srbije bio da oda počast stradalima u Srebrenici, njihovim porodicama. Tamo je organizovan pokušaj ubistva. I tada smo imali bezbednosne informacije da Vučić ne treba da putuje, i tada je rekao "obećao sam, to je moja dužnost prema mojoj zemlji - rekla je Brnabić i dodala:

Video: TV Pink Printscreen

Šta nam je poruka bila tada? Poruka je bila "možete da pokušate da ubijete Vučića i za to nećete odgovarati, i međunarodna zajednica neće reći ni jednu jedinu reč. Do danas mi nemamo ni da je pokrenuta istrga u BiH oko toga, ni da je bilo ko saslušan, ni da je bilo ko odgovarao za organizaciju a onda i sprovođenje pokušaja ubistva.

Autor: Pink.rs

#Ana Brnabić

#Politika

#Srbija

#Srebrenica

#pokušaj ubistva

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIC SE SUTRA U 11 SATI OBRAĆA JAVNOSTI! Brnabić: Razbesneo je blokadere jer se nije povukao!

Politika

'VIDELI STE DVE SRBIJE' Ana Brnabić došla u Pionirski park: Najveći broj ljudi je tu da podrži predsednika Aleksandra Vučića koji će se dalje boriti z

Politika

'OGAVNA LAŽ' Brnabić o zvučnom topu: Niko ga nije video, niko ga nije čuo - To pokazuje samo koliko su nekim ljudima isprani mozgovi

Politika

Brnabić za TV Pink: Ko god je oranizovao listu govornika na blokadama u Novom Sadu nije dobro mislio studentima

Politika

BRNABIĆ BRUTALNO ODGOVORILA ŠOLAKOVIM MEDIJIMA: Tvrde da niko nije napao Marka Đurića! Oni su lažovi, licemeri i direktni inspiratori nasilja u našem

Politika

BRNABIĆ OTKRILA: Već smo raspisali tender za kupovinu i nabavku još jednog superkompjutera