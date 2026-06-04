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'SRBIJA MORA DA SE BRANI' Dodik: Ni u snu nisam mogao da dođem do toga da je moguće da crnogorska strana može da preduzima takve mjere

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Milorad Dodik oglasio se nakon što je građanima Srbije zabranjen ulazak u Crnu Goru, poručivši da je to velika greška zvanične Podgorice, kao i da on stoji na strani Srbije.

- Zabraniti ulazak građanima Srbije u Crnu Goru je nešto što je potpuno neočekivano, nepotrebno i uopšte nije dobro. Podgorica je apsolutno pogrešila. Razumem Srbiju što je preduzela recipročne mere i iživljavanje prema Srbiji od strane svih u okruženju mora da prestane. Samim tim i Podgorice, koja nije oklevala da se na taj način u ovim danima pokuša tako odnositi prema građanima Srbije - napisao je Dodik na društvenoj mreži X i dodao:

Da li se neko njima sviđa ili ne sviđa, da li je lep, ovakav ili onakav, to je neko drugo pitanje. Ako su ljudi ranije bili na listama koje su oni zabranili, mogu da razumem zašto su deportovani. Ali u uslovima kada to ne postoji, to je apsolutno dokaz politički nekorektnog odnosa, neprijateljskog, koji se uporno promoviše bez ikakvih razloga i potreba.

- Crnogorski građani moraju da razumeju da ako njihove vlasti sprečavaju nekoga da uđe u zemlju, da se moraju preduzeti mere reciprociteta. Ni u snu nisam mogao da dođem do toga da je moguće da crnogorska strana može da preduzima takve mere, ali Srbija mora da se brani. I ja stojim na strani Srbije - istakao je Dodik.

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Autor: Pink.rs

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